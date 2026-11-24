Реперка alyona alyona, яка наприкінці жовтня перенесла баріатричну операцію, продовжує звикати до нового раціону. Після хірургічного втручання виконавиця поступово повертає до меню різні продукти, однак поки змушена відмовлятися від багатьох звичних страв. Найбільше вона сумує за випічкою та солоною рибою, зокрема оселедцем.

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Про харчові обмеження та зміни у самопочутті артистка розповіла в інтерв'ю програмі "ЖВЛ". За її словами, зараз вона обережно експериментує з їжею, адже одні продукти організм сприймає добре, а інші поки не підходять. Також реперка намагається дотримуватися збалансованого харчування та контролювати розмір порцій.

"Поступово відкриваю для себе продукти. Тому що щось заходить, щось не заходить. Але намагаюся їсти все, просто дуже правильну і збалансовану тарілку. Наприклад, бутерброд із трьох інгредієнтів я їсти не буду. Якщо це хліб, то тільки цільнозерновий або взагалі без хліба. Якщо це крупи, то гречка може бути або сочевиця. Тільки цільнозернова крупа. Причому я можу покласти собі одну столову ложку, а з'їсти насправді дві виделки. І більше я не їм", – поділилася alyona alyona.

Поки що список продуктів, від яких доводиться відмовлятися, залишається чималим. Наприклад, зі свіжих овочів реперці ще не можна їсти спаржу, а з фруктів вона наразі обирає лише банани та запечені яблука. Водночас найбільше їй бракує тіста, ароматної випічки та улюбленого поєднання хліба із солоною рибою.

"Почнемо з тіста. Я б із задоволенням з'їла хоч шматочок хачапурі. Я дуже люблю заварне тісто, хліб заварний. Запах випічки дуже люблю. Але це те, що "відпало", і я без цього живу. А ось хліб і солона риба, як-от таранька... Я так люблю! Я чекаю того моменту, коли мені можна буде шматочок дунайського оселедця. Поки не можна. Я поки не ризикую", – зізналася виконавиця.

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Водночас після операції артистка помічає зміни не лише у харчових звичках, а й у фізичному самопочутті. Вперше відчуття, що тіло стало легшим, вона пов'язала зі звичайним підйомом сходами. Це сталося, коли реперка вирушила провідати подругу, яка живе на 11-му поверсі. У будинку не було світла, тож довелося підніматися пішки.

До операції така дорога давалася їй значно важче: тоді потрібно було зупинятися на відпочинок тричі. Тепер alyona alyona зробила лише дві зупинки – приблизно на п'ятому та восьмому поверхах, після чого змогла дістатися до квартири подруги.

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Окрім змін у харчуванні, виконавиця планує поступово повертатися до занять спортом. Раніше вона наголошувала, що зважилася на баріатричне втручання не заради конкретної цифри на вагах, а передусім задля здоров'я та зміни способу життя.

Нагадаємо, операцію зі зменшення шлунку alyona alyona перенесла місяць тому. До хірургічного втручання її максимальна вага становила 132 кг. Через два тижні після операції реперка повідомила, що схудла приблизно на 12 кг, а за місяць показала підписникам результат у 118 кг.

Раніше OBOZ.UA писав, що alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти.