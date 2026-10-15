Раміна Есхакзай опинилася під загрозою вибуття із шоу ''Зрадники''

У п’ятій серії детективного реаліті "Зрадники" від SWEET.TV правила гри раптово змінилися. Якщо зазвичай зрадники діють пліч-о-пліч із вірними вдень, а свої темні справи роблять уночі за столом конклаву, цього разу вони вперше отримали таємне завдання просто посеред дня – отруїти одразу чотирьох гравців.

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Умова була надзвичайно ризикованою: позбавити учасника життя в грі можна було лише доторкнувшись рукою до його волосся. Така дивна дія мала всі шанси миттєво викликати підозри. Чи зверне хтось увагу на ці жести та чи вдасться Варваруку відвести від себе звинувачення?

"Цього сезону ми додали механіку денного отруєння одразу чотирьох учасників – і це змусило зрадників імпровізувати там, де раніше вони могли діяти за звичним сценарієм. Нам цікаво створювати умови, у яких учасники не можуть покладатися лише на перевірені стратегії. Адже під тиском хтось прораховує кожен крок, хтось діє інтуїтивно, а хтось жартує в найнапруженіші моменти. Іноді саме така реакція може сказати про людину більше, ніж її слова", – коментує керівниця продакшну SWEET.TV Originals Олена Кричковська.

До того ж під час конклаву стався кумедний факап: Дмитро усвідомив, що пам’ятає лише двох своїх жертв – Дмитра Морозюка та Сергія Фазульянова. Імена ще двох отруєних залишилися загадкою навіть для нього самого. І лише в шостій серії інтрига нарешті розкрилася: серед жертв також опинилися Сергій Гайдай та Раміна Есхакзай.

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Цей момент також порушує цікаву тему відмінностей між зумерами й міленіалами – зокрема, у ставленні до стресу та серйозних ситуацій. Зумери частіше використовують гумор та іронію, щоб зняти напругу, тоді як міленіали можуть схильніше сприймати ситуацію через призму відповідальності й можливих наслідків. Звісно, це радше узагальнення, ніж універсальне правило, але в умовах "Зрадників", де кожне рішення може вплинути на результат гри, такі відмінності проявляються особливо цікаво. Показовим став і випадок із Дмитром Варваруком, який навіть не зміг пригадати всіх чотирьох гравців, яких отруїв.

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Тепер на гравців чекає найдраматичніша ніч сезону. Зрадники готуються остаточно усунути одного з отруєних, але у "вірних" з’являється єдиний шанс на порятунок – здобути протиотруту.

Проте чи вистачить їм часу, щоб пройти випробування й урятувати союзника? Кому саме з чотирьох гравців вони віддадуть шанс на виживання? І для кого з учасників ця ніч у замку стане останньою? Дізнавайтеся в шостій серії "Зрадників".