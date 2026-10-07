П'ять разів номінувався на ''Оскар'': помер композитор, який написав музику до понад 100 фільмів

На жаль, відійшов у вічність відомий британський композитор Джордж Фентон – митцю було лише 76 років. Протягом свого життя він створив музику для більш ніж 100 фільмів, серед яких такі відомі стрічки, як "День бабака", "Мемфіська красуня", "Король-рибалка", "Теорема Зеро", "Вам лист", "Щасливі числа", "Небезпечні зв'язки", "Рибка на ім'я Ванда" тощо.

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Про смерть митця оголосила сім'я музиканта. Вона зазначила, що смерть була "несподіваною", проте причина не вказана. У Джорджа Фентона залишилася дружина Аманда, троє дітей і шестеро онуків.

Окрім музики для більш ніж сотні стрічок, Фентон, який тісно співпрацював з режисером Стівеном Фрірзом, сам грав на сцені і взяв участь у створенні 11 фільмів. А за музику до стрічки "Небезпечні зв'язки" композитор отримав першу номінацію на Оскар.

Шлях композитора

Джордж Річард Іен Хоу народився у 1949 році в Бромлі, графство Кент. У дитинстві він почав грати на гітарі, а вже юнаком опанував клавішні інструменти – спочатку рояль, пізніше орган, клавесин тощо.

З дитинства він прагнув стати музикантом або актором на сцені.

У 1968 році Джордж взяв участь у першій постановці Алана Беннетта на Вест-Енді "Сорок років по тому", під час якої обрав собі сценічне ім'я на все життя – Джордж Фентон.

У середині 1970-х він також знімався в британському серіалі "Еммердейл".

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Паралельно Фентон працював аранжувальником та музичним керівником у театрі. У 1974 році він отримав замовлення створити музику для постановки Королівської шекспірівської компанії "Дванадцята ніч". Це стало стартом його тривалої кар'єри в театрі.

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А у 1976 році композитор почав писати музику для телебачення, створюючи заставки для різних програм британського мовника BBC.

Його нагороди

Перша з п'яти номінацій на премію Американської кіноакадемії Фентон отримав за музику до фільму "Ганді" Річарда Аттенборо (1982 р). Він був номінований разом з індійським композитором Раві Шанкаром.

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Ще дві номінації Фентон отримав за співпрацю з Аттенборо у фільмі "Крик свободи". Він був висунутий у категоріях "Найкраща оригінальна музика" та "Найкраща оригінальна пісня" за твір до фільму, який написав спільно з Йонасом Ґванґвою.

Крім того, Джордж Фентон створив музику для документальних проєктів ведучого-натураліста Девіда Аттенборо на ВВС. Композитор працював над музичним супроводом до "Блакитної планети", "Планети Земля", "Замерзлої планети", а також серіалів "Світ дикої природи", "Природний світ", "Випробування життя" та "Життя в морозильнику".

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Та найдовше Фентон співпрацював із режисером Кеном Лоучем. Він створив музику для багатьох його фільмів, включаючи "Вітер, що колише верес" – володаря Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю, та "У пошуках Еріка".

Серед інших відомих робіт Фентона – музика до "Дня бабака", "Мемфіської красуні", "Красуні в рожевому", "Рибки на ім'я Ванда", а також "Короля-рибалки" Террі Ґілліама, за який він отримав ще одну номінацію на Оскар.

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П'яту номінацію композитор здобув за музику до "Небезпечних зв'язків".

Смерть інших митців

Як повідомляв OBOZ.UA, у віці 67 років помер композитор та бард з Волині, відомий українець Сергій Шишкін. Він був автором гімну міста Володимир та мав звання почесного громадянина міста. Смерть митця настала раптово уві сні.

Також, на жаль, помер народний артист України, видатний диригент і композитор Роман Кофман. Йому було 88 років. Його ім’я пов'язане з десятиліттями розвитку українського симфонічного мистецтва, масштабними міжнародними проєктами та вихованням нових поколінь музикантів.

А у неділю, 4 жовтня, мистецький світ нашої держави зазнав чергової втрати. Помер народний артист України, відомий актор Олег Шаварський. На момент смерті митцю було вже 80 років.