21 листопада на конкурсі Міс Всесвіт 2026 відбувся традиційний показ національних костюмів, під час якого учасниці продемонстрували вбрання, присвячені культурі, історії та особливостям своїх країн. Деякі представниці обрали доволі неординарні концепції: на сцені з'явилися пузатий троль, золота жаба, рожевий фламінго та навіть образ, натхненний знаменитою картиною Вінсента ван Гога.

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Показ відбувся в Колізеї Пуерто-Рико, а Україну на міжнародній сцені представляла Анна Ніконова. OBOZ.UA зібрав найоригінальніші та найдивніші образи учасниць.

Норвегія – казковий троль

Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд вирішила буквально втілити образ казкового троля. Вона вийшла на сцену в об'ємному коричневому костюмі з великим животом, характерними рисами обличчя та яскравими деталями.

Коста-Рика – золота жаба

Марія Леа Акоста з Коста-Рики представила костюм золотої жаби достатку, яка ніби сиділа на лататті та обіймала саму модель.

Мексика – рожевий фламінго

Представниця Мексики Марія Гвадалупе Варгас Наранхо обрала образ рожевого фламінго. Костюм повністю оздобили пір'ям, а його головною особливістю стали дві голови птаха.

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Танзанія – підкорювачка леопардів

Учасниця з Танзанії Квін Елізабет Макуне вийшла на сцену в костюмі з леопардовим принтом. Образ доповнили масивним круглим декоративним головами за спиною, фігурками хижаків, бісерним оздобленням і великим головним убором.

Головні історії дня

Панама – з папугами на плечах

Представниця Панами Габріела Лінет Гонсалес дель Вальє продемонструвала костюм "Богиня Панами – Зелене золото". Напівпрозоре вбрання прикрасили тропічним листям та метеликами, а на плечах конкурсантки розмістили двох червоних папуг з розправленими крилами.

Нідерланди – надбання ван Гога

Костюм Мелісси Боттеми створили за мотивами картини Вінсента ван Гога "Зоряна ніч". На вбранні відтворили характерні закручені хмари з полотна.

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Гондурас – "Дощ риб"

Луїса Пінеда представила костюм, присвячений незвичайному місцевому природному явищу "Дощ риб". Воно поєднувало блакитні та білі спіральні елементи, золотисті деталі і плетені кошики з рибою.

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Кюрасао – заквітчані ворота

Представниця Кюрасао присвятила свій національний костюм місцевому Національному архіву. Однією з найпомітніших деталей стали декоративні ворота з написом Archivo Nashonal, які відтворювали архітектурний мотив установи.

Пуерто-Рико – мімоза

Учасниця з країни-господарки конкурсу Дженніфер Баррето вийшла на сцену в костюмі "Moriviví: Відродження Борінкано". Зелений образ прикрасили рожевими та бузковими квітами, а шість великих гілок із листям могли розкриватися та закриватися, імітуючи рух мімози сором'язливої.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, що Україну на показі представила Анна Ніконова в костюмі "Золота пектораль". На відміну від химерних образів інших конкурсанток, українське вбрання мало глибокий історичний і символічний задум. Його центральним елементом стала переосмислена скіфська пектораль, яку створили як символічну мапу України. Морські мотиви уособлюють Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти символізують родючість і життєву силу землі, а дерева й фігурки тварин відсилають до природи Півночі.