''Путінський клоун'' Нурлан Сабуров знайшов спосіб заробляти на росіянах після вигнання з РФ: як він збагатився на понад $74 тисячі

Стендап-комік родом із Казахстану Нурлан Сабуров знайшов спосіб не втратити заробітки в Росії, незважаючи на те, що йому заборонили в'їзд на територію країни-агресора на 50 років. Він здає в оренду свій маєток в одному з елітних житлових комплексів Московської області.

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За даними росмедіа, гуморист перетворив двоповерховий будинок на такий собі інвестиційний проєкт і щомісяця отримує за нього приблизно 9 962 доларів (близько 451 300 грн). Гроші за оренду, найімовірніше, перераховують дружині Сабурова, Діані, аби уникнути будь-яких складнощів. Така діяльність вже принесла стендаперу щонайменше 74 718 доларів (3 384 723 грн).

Що цікаво, як з'ясували пропагандисти, нещодавно Нурлану Сабурову пропонували викупити нерухомість за близько $1 992 504 (90 260 371 грн). Однак, схоже, гуморист не захотів втрачати можливості заробляти на росіянах у довгостроковій перспективі, тож відмовився від цього.

Нагадаємо, що Сабурову заборонили в'їзд у Росію, де він жив та працював багато років, у лютому 2026-го. Іронічно, що про це стендап-комік дізнався просто в московському аеропорту, куди прилетів з Дубая. Під час проходження паспортного контролю його відвели в окрему кімнату й вручили відповідний документ.

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Причиною заборони на в'їзд у РФ стала критика гумористом так званої "СВО" під час концертів, а також порушення міграційного та податкового законодавства. Як писали росмедіа, Нурлан Сабуров нібито відмивав доходи через посередників.

Репутація стендап-коміка в очах росіян поступово почала погіршуватися із 2022 року. Справа в тому, що тоді Сабуров зачепив его громадян РФ жартом про їхню еміграцію до Казахстану: "Як ситуація змінилася, еге ж? Років десять тому, коли до Москви приїжджали робітники з Середньої Азії, росіяни сиділи: "Це хто там на таксі приїхав до мене?" А зараз всі такі: "Алмати (найбільше місто Казахстану. – Ред.), завжди мріяв".

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А от в "чорний список" українців Нурлан Сабуров потрапив через позицію щодо війни. Прихильники гумориста неодноразово намагалися "витягнути" з нього хоча б слово про засудження чи ж навпаки підтримку кремлівського режиму, на що він цинічно видавав: не зобов'язаний публічно розголошувати свої погляди.

Зрештою спроба залишитися осторонь подій кривавої війни обернулася для Сабурова боком. Його виступ у Чикаго скасували завдяки діяльності української діаспори.

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"Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Всі разом ми створили прецедент, а в Америці дуже люблять прецеденти – тут прецедентне право. Дійте! Весь світ готовий "скасовувати" Росію та проросійських клоунів усіх мастей", – йшлося в заяві.

Раніше OBOZ.UA розповів, що вигнаний із Росії Нурлан Сабуров змінив політичні погляди і висміяв Кремль.