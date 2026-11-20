Принц Гаррі, який кілька років жив у США разом із дружиною Меган Маркл, заявив, що американське суспільство значно більше підтримує Україну, ніж це може здаватися з огляду на позицію нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа. На його думку, ставлення американців до війни суттєво відрізняється від поглядів людей, які ухвалюють політичні рішення у Вашингтоні.

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Про це герцог Сассекський розповів в інтерв'ю The Telegraph. Хоча він прямо не назвав Дональда Трампа, його слова стали очевидним натяком на розбіжності між настроями американців та підходом чинної влади до російсько-української війни.

"Я вважаю, що існує значний розрив між тим, як американське суспільство ставиться до підтримки України – рівень підтримки, на мою думку, надзвичайно високий і завжди таким був – та певною групою – або, в даному випадку, адміністрацією – яка, можливо, мала іншу точку зору на це питання", – заявив принц Гаррі.

Герцог також висловив сподівання, що підтримка з боку США посилиться, а Європа й надалі допомагатиме Україні.

"З січня ситуація зміниться, тож, на мою думку, нам усім слід з нетерпінням чекати на це (3 січня 2027 року – початок роботи нового Конгресу США – Ред.). Європа виступає єдиним фронтом, і було б чудово, якби американська сторона також надала цьому більшу підтримку", – наголосив він.

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Зокрема, принц Гаррі прокоментував загрозу, яку Росія становить не тільки для України, а й для інших країн. На його переконання, Європа вже усвідомила серйозність ситуації, однак розслаблятися зарано. Принц вважає, що зараз міжнародна спільнота має не скорочувати допомогу Україні, а, навпаки, подвоїти зусилля.

"Ми можемо багато чого навчитися в України. Я вважаю, що весь світ може багато чого навчитися в України", – зазначив герцог.

Головні історії дня

Нагадаємо, днями принц Гаррі вчетверте приїхав до України з початку повномасштабної війни. Цього разу він прибув до Львова, щоб підтримати українських ветеранів та взяти участь у відбіркових змаганнях команди країни для Ігор Нескорених 2027 року, які відбудуться у Бірмінгемі (Велика Британія).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність.