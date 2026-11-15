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Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,8 т.
Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео
Принц Гаррі вчетверте в Україні

Принц Гаррі знову – уже вчетверте – приїхав до України. Цього разу герцог Сассекський відвідав Львів, де взяв участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma. Під час виступу він подякував українським медикам за їхню роботу та наголосив, що тепер міжнародні фахівці приїжджають до України не лише ділитися досвідом, а й навчатися в українських команд, а не навпаки, як це було раніше.

Про візит повідомив Superhumans у соцмережах, але згодом публікації видалив. Однак відео із заходу залишилося в Instagram Chris Baron Smith. Конференція відбулася 13–14 листопада у Superhumans Center – всеукраїнському центрі воєнної травми у Львові.

Герцог Сассекський завітав на захід, щоб підтримати українських лікарів і міжнародних партнерів, які працюють над покращенням допомоги людям із бойовими травмами.

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У своїй промові принц Гаррі звернув увагу на те, як змінилася роль України в міжнародній медичній спільноті. Якщо раніше іноземні експерти приїжджали сюди, щоб ділитися власними знаннями, то тепер вони самі переймають досвід українських команд, які працюють із наслідками повномасштабної війни.

Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео

Принц Гаррі у Superhumans. Джерело: instagram.com/chrisbaronsmith

"Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!" – сказав принц зі сцени.

На конференцію Superhumans War Trauma запросили українських та міжнародних лікарів, реабілітологів, фахівців із психічного здоров'я, з управління болем, інфекційного контролю та організації медичної допомоги. Учасники обговорювали повний шлях відновлення людини після бойового поранення: від евакуації та хірургічного втручання до протезування, фізичної й психологічної реабілітації та повернення до самостійного життя.

Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео

Принц Гаррі приїхав в Україну. Джерело: instagram.com/chrisbaronsmith

Попередні візити принца Гаррі

Нинішня поїздка стала четвертим відомим візитом герцога Сассекського до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Уперше він приїхав до Львова 10 квітня 2025 року. Тоді принц провів кілька годин у центрі Superhumans, де поспілкувався з пораненими військовими й цивільними, медиками та дітьми, які проходили відновлення після важких травм.

У вересні 2025 року Гаррі вдруге прибув до України. Цього разу його пунктом призначення став Київ. Під час поїздки він побував на місцях російських обстрілів, зустрівся з ветеранами та вшанував пам'ять загиблих захисників на Алеї Героїв. Також герцог відвідав Майдан Незалежності, де провів час на народному меморіалі із прапорців на честь полеглих українців.

Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео

Принц Гаррі приїздив в Україну у вересні 2025. Джерело: Vasiliev Dmytro

Втретє принц Гаррі приїхав до Києва 23 квітня 2026 року. Неанонсований візит розпочався з прибуття на залізничний вокзал столиці. Тоді герцог планував виступити на Київському безпековому форумі та вкотре нагадати міжнародній спільноті, що війна в Україні усе ще триває, наголосити на її наслідках і необхідності подальшої підтримки.

Окрім поїздок, принц Гаррі неодноразово публічно висловлював солідарність з українцями. Зокрема, він підтримує українських ветеранів через засновані ним "Ігри нескорених", а також закликає світ не забувати про війну та людей, які щодня протистоять російській агресії.

Принц Гаррі вчетверте в Україні: яке місто він обрав на цей раз і про що говорив з українцями. Відео

Принц Гаррі зберігає вдома колекцію шевронів від українських військових

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність.

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