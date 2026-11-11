Принц Джордж успадкував художній талант матері та короля Чарльза III: це довів його новий малюнок. Фото

13-річний принц Джордж продемонстрував вражаючий художній талант, який успадкував від своєї мами Кейт Міддлтон та дідуся, короля Чарльза III. Він зобразив на папері яскравого птаха – рибалочку блакитного, відтворивши найменші деталі: від текстури пір'я до плавного переходу кольорів.

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Приголомшливий малюнок з'явився на сторінках нового випуску журналу Country Life, запрошеним редактором якого став принц Вільям. Як підкреслює People, роботу над ілюстрацією принц Джордж закінчив ще в 12 років.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли молода королівська особа підтверджує те, що успадкувала хист до мистецтва від родичів. У 2025 році Кейт Міддлтон показала світлини малюнків трьох своїх дітей, однак увагу мережі найбільше привернула робота принца Джорджа. Чорним олівцем він вправно передав образ мами, яка сиділа в кріслі.

А от у 2022 році принц та принцеса Уельські поставили в центр уваги художній талант свого сина, опублікувавши його малюнок оленя перед Різдом. Тоді автор фотографії, якою надихався принц Джордж, високо оцінив його роботу, зауваживши: "У нього, безумовно, є талант. Він відчуває форму та колір".

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Зауважимо, що своїми ілюстраціями громадськість неодноразово дивувала й Кейт Міддлтон. Найпам'ятнішою була ситуація 2021 року, коли принцеса Уельська надіслала листа до Шотландії, розмістивши на ньому ескіз міста Сент-Ендрюс. Саме там вона здобула ступінь з історії мистецтва та познайомилася із майбутнім чоловіком.

Зі свого боку Чарльз III більшу частину дорослого життя захоплюється акварельним живописом. У своїх роботах король любить зображати засніжені краєвиди курорту Клостерс чи околиці королівської резиденції Балморал у Шотландії.

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