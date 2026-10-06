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Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото
Тіна Кароль вийшла на сцену в ефектній сукні. Джерело: instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників новим концертним образом. 41-річна зірка вийшла на сцену в Чернівцях у провокаційній леопардовій сукні Iman, яка трималася на мотузках, від вітчизняного бренду BALYKINA. 

Вартість аутфіту Кароль із нової колекції компанії осінь-зима 2026/2027 становить 157 500 гривень. Світлинами в ефектному образі артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Тіна Кароль вразила фанатів ефектним концертним вбранням. Джерело: instagram.com/tina_karol

Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Співачка вийшла на сцену в провокаційному образі. Джерело: instagram.com/tina_karol

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Вбрання знаменитості є своєрідним переосмисленням корсету в форматі вечірньої сукні. Вставки з леопардових паєток та крижаного блакитного крепу чергуються по всій довжині аутфіту, а металеві люверси зі шнурівкою з'єднують їх, формуючи витончений силует. На нижній частині фактурна сукня плавно переходить у м'які шари, що підкреслюють кожен рух.

Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Кароль вийшла на сцену в сукні від BALYKINA. Джерело: Скриншот

Сміливий образ Тіна Кароль доповнила коричневими чоботами з гострим мисом та шнурівкою. Співачка зробила ефектні голлівудські локони, а в макіяжі зосередилася на нюдових відтінках.

Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Сукня підкреслила фігуру зірки. Джерело: instagram.com/tina_karol

Зовнішній вигляд знаменитості справив неабияке враження на її фанатів, тож вони зовсім не скупилися на компліменти в коментарях під публікацією:

"Яка красива сукня! Ви маєте просто чудовий вигляд!".

"Образ вау".

"Дуже пасує Тіні ця сукня".

"Дуже гарна. Гаряча жіночка холодним осіннім вечором".

"Яка розкішна сукня і як вона пасує вам!"

Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото

Співачку засипали компліментами. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Тіна Кароль розкрила головний секрет своєї краси і чому він впливає не лише на зовнішність

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