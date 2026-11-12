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"Просто перехоплює подих": зірка "Гри престолів" розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
3,8 т.
"Просто перехоплює подих": зірка "Гри престолів" розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту
Ніколай Костер-Вальдау поділився враженнями від візиту в Україну

Виконавець ролі Джеймі Ланністера у всесвітньо відомому серіалі "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау відверто розповів про свої враження від візиту в Україну, який не дуже підтримувала його дружина. За словами зірки, він був найбільше приголомшений тим, як українці навчилися не ставити своє життя на паузу, незважаючи на постійні обстріли з боку Росії.

Протягом поїздки знаменитість мав змогу зустрітися із багатьма цивільними та лише сильніше впевнився у своїй місії: має постійно нагадувати світу про необхідність підтримувати нашу країну, особливо напередодні зими. Про це Ніколай Костер-Вальдау розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

Як поділився актор, він вже 10 років є послом доброї волі Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй і хотів приїхати в Україну ще з початку повномасштабної війни. Він переконаний, що лише відчувши виклики збройної агресії на собі, зможе скласти повноцінну картину реального життя українців та краще донести правду до широкої аудиторії. А от дружині пояснити мету свого візиту зірці було нелегко.

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"Мені було непросто пояснити дружині, чому я вважаю, що маю сюди приїхати. Вона запитала: "А навіщо їхати? Чому не можна, скажімо, через Zoom?". А мені хотілося самому це пережити. Може, почасти це егоїстично, та між тим, що бачиш у новинах, і тим, що переживаєш сам, величезна різниця. Особливо, якщо потім маєш про це говорити", – розповів актор.

''Просто перехоплює подих'': зірка ''Гри престолів'' розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту

Ніколай Костер-Вальдау був вражений силою українців. Джерело: Скриншот

Ніколай Костер-Вальдау наголосив, що зараз головна увага має бути зосереджена на енергетичній інфраструктурі України, адже її нормальне функціонування забезпечить людям найнеобхідніше: воду, тепло й каналізацію. Міжнародної підтримку потребують і програми для ветеранів, у чому актор впевнився після зустрічі з захисником на ім'я Сергій, який втратив ноги та зір. За підтримки ПРООН він пройшов простий курс гончарства і тепер має власну справу.

"Це дуже надихає за таких важких обставин. І в цьому, я думаю, суть роботи ПРООН – допомагати людям. Я не політик. Моє завдання – звернутися до країн-донорів і сказати: "Послухайте, йдеться про людей, які тут живуть. Ми бачимо їхні потреби, і ми можемо справді щось зробити, реально допомогти". Я тут лише кілька днів і від стількох речей просто перехоплює подих. Цей крихітний досвід переконав мене, що українці сильні, але їм потрібна допомога", – наголосив знаменитість.

''Просто перехоплює подих'': зірка ''Гри престолів'' розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту

Актор зустрівся із ветераном. Джерело: Скриншот

У пам'яті зірки "Гри престолів" особливий слід залишив контраст життя людей у Києві. Він насолоджувався красою столиці, яка, на перший погляд не відрізняється від інших європейських міст, допоки деталі, як от білборди для рекрутингу, не повернули його в реальність.

"Якщо тут не живеш, легко забути, що відбувається. Думаєш, як тут гарно. Звертаєш за ріг, і щось тобі нагадує. У містах по всьому світі повно реклами, так? І біля мого готелю величезний білборд. А на ньому дрон з ракетами. Я такий: "Цікаво..." Так, такі речі раз у раз нагадують – це ненормально. І мене вражає, як люди тут тримаються, продовжують жити. Це дуже надихає", – висловився виконавець ролі Джеймі Ланністера.

Сила українців вразила Ніколая Костера-Вальдау й під час візиту до однією зі шкіл Гостомеля Київської області, яку відновили після ворожого прильоту на початку війни. Він завітав до навчального закладу під час канікул, однак в укритті зустрівся із дітьми, для яких влаштували майстер-клас напередодні Геловіну. Актор мав змогу поспілкуватися зі школярами й був у захваті від їхньої впевненості.

"Надворі, на стіні навпроти школи, сліди від куль. А школа гарна, світла, а діти впевнені в собі, щасливі, повні оптимізму. Казали: "Хочу бути стоматологом, а я лікарем, а я актором". Стільки планів, тому це так важливо. Вони – майбутнє. Треба вірити в них, вірити в майбутнє і допомогти зробити так, щоб воно в них було", – наголосив зірка.

''Просто перехоплює подих'': зірка ''Гри престолів'' розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту

Зірка поспілкувався зі школярами в Гостомелі. Джерело: Скриншот

Знаменитості було приємно побачити, що батьки разом із вчителями створили для школярів умови, в яких вони можуть відчувати себе просто дітьми. 

Нагадаємо, що Ніколай Костер-Вальдау прибув в Україну в другій половині жовтня. Він на власні очі побачив наслідки терористичної діяльності РФ, адже побував на місті влучання у Києві, а одну ніч взагалі був змушений провести в метро через загрозу ворожого обстрілу. Де ще встиг побувати актор, читайте в матеріалі OBOZ.UA.

''Просто перехоплює подих'': зірка ''Гри престолів'' розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту

Ніколай Костер-Вальдау був змушений ховатися в метро через загрозу російського обстрілу. Джерело: x.com/KhaosodOnline

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Гри престолів" залишив послання світу перед тим, як повернутися додому з України.

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