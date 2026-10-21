Продюсер Вєрки Сердючки розкрив причину, чому Данилко не перекладає хіти з російської і досі їх співає: від своєї позиції не відмовляється

Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін пояснив, чому Андрій Данилко не перекладає українською свої старі хіти, написані російською мовою. За його словами, артист вважає, що композиції мають залишатися такими, якими були створені в певний період його життя. Сам Нікітін підтримує це рішення й не збирається переконувати підопічного змінювати репертуар.

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Про це музичний продюсер розповів в інтерв'ю Василю Тимошенку. Під час розмови журналіст поцікавився, чому Сердючка не перекладає свої пісні українською, як це зробили деякі інші вітчизняні артисти.

"Це треба у Данилка спитати, тому що Данилко має дуже сталу позицію відносно багатьох речей. Тобто, якщо він має позицію, він від своєї позиції не відмовляється. І він вважає, що якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді, бо це був певний період життя", – пояснив Нікітін.

На його думку, пісні Данилка є частиною конкретного етапу його життя, тому перекладати їх українською артист не вважає за потрібне.

Водночас продюсер наголосив, що нині Данилко працює над україномовною творчістю. Зокрема, він пише нові композиції та переспівує знакові пісні українських авторів, серед яких Ігор Поклад і Юрій Рибчинський.

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Коли Тимошенко запитав, чи намагався продюсер переконати Данилка переглянути ставлення до російськомовного репертуару, той відповів, що поважає рішення артиста.

"Ні-ні, я дуже поважаю його позицію. Це позиція артиста, який виходить на сцену, великого артиста, фактично генія. Як на неї можна впливати?" – сказав Нікітін.

Питання про переклад пісень Данилка стало особливо гострим на тлі повномасштабної війни, а виступи артиста з російськомовним репертуаром неодноразово викликали скандали в мережі.

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Зокрема, концерт Вєрки Сердючки 31 липня в одеському IBIZA Beach Club завершився черговою мовною дискусією. Після того як у мережі з'явилося відео виконання хіта "Дольче Габбана" та інших відомих композицій російською, музичний оглядач Роман Бутурлакін розкритикував артиста за небажання перекладати старі пісні українською.

У 2025 році резонанс викликало виконання російськомовних пісень Сердючкою на концерті в Києві. Після звернень громадян мовний омбудсмен Тарас Кремінь пояснив, що саме по собі виконання музичних творів російською мовою не суперечить Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Водночас вимоги щодо державної мови поширюються на супровідну інформацію про культурні заходи, зокрема афіші, квитки й оголошення.

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Як повідомляв OBOZ.UA, сам Данилко після минулорічного скандалу іронічно коментував ситуацію зі сцени в Одесі, пожартувавши про "Всесвітній день намбуцмена" та заявивши, що через обговорення його концертів "усі забули про значно серйозніші події".