''Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ''. Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль ''Молодість''

Андрій Халпахчі – кінознавець, критик і продюсер, який майже 40 років пов’язаний із легендарним кінофестивалем "Молодість". За його участі до Києва приїздили світові кінозірки – П’єр Рішар, Катрін Деньов, Софі Марсо, Крістофер Ламберт та багато інших.

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В інтерв’ю OBOZ.UA Андрій Халпахчі розкрив, скільки коштував приїзд Софі Лорен, згадав прогулянки столицею з Фанні Ардан, поділився несподіваною історією про Жерара Депард’є та розповів, із ким зі світових знаменитостей зберігав теплі стосунки після фестивалю. А ще – про українських акторів, яким не дали повною мірою розкрити талант, і про те, чому наше кіно не завжди знаходить свого глядача. Розмова відбулася напередодні 55-го фестивалю "Молодість", який стартує в Києві 24 жовтня.

– Пане Андрію, ви майже 40 років із "Молодістю". Чи все, про що ви мріяли на початку шляху, вдалося здійснити?

– Ну, слухайте, завжди хотілося, щоб фестиваль був стабільним, і ця мрія здійснилася. Попри всі проблеми й труднощі, навіть у роки війни ми проводимо фестиваль. Мабуть, головним бажанням було зробити його справді міжнародним і забезпечити, щоб він відбувався щороку. І це вдалося. Безумовно, мріяли, щоб фестиваль проходив у мирний час, щоб до нас приїжджало більше зіркових гостей. На жаль, сьогодні такої можливості немає. Але те, що фестиваль продовжує існувати, – це, мабуть, найголовніше. Звісно, хотілося б і стабільнішого державного фінансування, більшої підтримки. Але сьогодні ми думаємо насамперед про те, як вижити й забезпечити проведення наступного фестивалю. А вже після перемоги будемо загадувати нові мрії й ставити нові цілі.

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– Коли переглядаєш список світових зірок, яких вам довелося приймати на "Молодості", це справжнє сузір’я знаменитостей. Домовитися про приїзд таких гостей – окреме мистецтво. Що зазвичай залишається за лаштунками таких запрошень?

– Ну, знаєте, навіть у Каннах кажуть, що зірки приїжджають до них безкоштовно. Але це не зовсім так. По-перше, їм потрібно забезпечити проїзд відповідно до райдера, поселити в готелі, який відповідає їхнім вимогам. Може, у Каннах гонорарів не платять, але зірки можуть отримувати винагороду від спонсорів – Chopard, наприклад. У нас усе складалося по-різному. Мабуть, найлегше було із Софі Марсо: вона приїхала, виконала всі домовленості й не взяла жодної копійки. А от із Софі Лорен і Катрін Деньов було складніше – їхні візити потребували фінансової підтримки, пошуку спонсорів. Окрім того, кожна зірка потребує особливої уваги й окремої команди, яка займається організацією її приїзду. Цього року, безумовно, ми хотіли запросити кількох зірок, але через війну, на жаль, вони не наважилися приїхати.

Головні історії дня

– Приїзд Софі Марсо та Крістофера Ламберта на "Молодість" у 2010 році став справжнім сюрпризом. Я добре пам’ятаю цю історію, адже сама висвітлювала їхній візит. Ми, журналісти, дізналися про зіркових гостей, лише коли побачили фотографії, на яких вони гуляють вулицями Києва. Ви навмисно тримали їхній приїзд у таємниці?

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– Ну, слухайте, одне із завдань фестивалю – робити приємні сюрпризи. Бо коли сюрпризи неприємні, це вже проблема (сміється). Ми домовлялися з ними заздалегідь. Але, розумієте, справа не лише в райдерах чи грошах, а й у зайнятості. Вони мають узгоджувати робочі графіки, зйомки, тому іноді остаточне підтвердження ми отримуємо буквально в останню мить.

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– В інтернеті є дуже гарне фото, де ви із Софі Лорен на пресконференції в Києві. На світлині все виглядає легко й невимушено, але здогадуюся, що за всім цим стояла чимала організаційна робота. Яким насправді був цей візит і що залишилося за кадром?

– Розумієте, фотографії певною мірою відображають професійність гостей, які приїжджають. Софі Лорен – величезна професіоналка: на пресконференції, як і на всіх інших заходах, вона виконувала зобов’язання. Але, разом з тим, чітко визначала кожен свій крок: де вона бере участь, а де – ні. Минуло вже стільки років, можемо сказати і про таке: в акторки був досить великий гонорар, який нам допомогли покрити спонсори, тому що було важко знайти таку суму грошей.

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– Йшлося про кілька десятків тисяч доларів?

– Так, але точну суму уточнювати не будемо. Потрібно було узгодити фінансування, підтвердити домовленості, переказати кошти. Нам допомогла італійська компанія Ariston.

– А як вам вдавалося домовлятися з Жераром Депард’є? Він же особистість, м’яко кажучи, непроста – і в кіно, і поза ним.

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– Жерар Депард’є – дуже специфічна особистість. Безумовно, це і величезна зірка, фантастичний і чудовий актор, але іноді поводиться ну як дитина. Усі пам’ятають його дружбу з Путіним, через яку сьогодні він став для багатьох персоною нон ґрата. Але, з іншого боку, ніхто в нас не знає, що він продав свою квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ.

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– Звідки у вас така інформація?

– Від його друзів. Депард’є – людина настрою, моменту, емоцій. Він приїжджав на фестиваль кілька разів, і принаймні двічі – абсолютно безкоштовно. А от на 40-му фестивалі ми влаштували величезну церемонію в Оперному театрі, де він був ведучим із Ренатою Литвиновою. Тоді партнером заходу був телеканал "Україна", і йому виплатили певний гонорар.

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– Цікаво, як проходив візит Катрін Деньов? Гендиректорка Одеського кінофестивалю Анна Мачух розповідала нам в інтерв’ю про одну зі світових зірок, яка приїхавши до них на фестиваль, забула шампунь, одяг і взуття, які їй були потрібні. Організатори пропонували придбати все необхідне в Україні, але нічого не підходило. Зрештою, довелося літаком передавати речі. Мені здалося, що йшлося саме про Деньов.

– Ні, у нас не було з нею проблем. Звісно, у побутовому плані з акторками іноді трапляються різні ситуації: комусь потрібні візажист, перукар чи якісь особливі речі. А Катрін Деньов якраз казала: "Я сама вмію розчесати своє волосся, мені нічого не потрібно". Вона була в нас лише один день, але встигла побувати всюди, зокрема й на відкритті. Також відвідала спеціальний банкет, на який її запросив Віктор Ющенко. Проблеми іноді виникають радше з агентами зірок: там такий італієць, який більше вимагає, ніж зірки. А Катрін Деньов – одна з найінтелектуальніших жінок, яких я знаю. Вона дуже розумна, самодостатня, і її візит не потребував якихось додаткових забаганок чи особливих умов.

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– А якою вам запам’яталася Фанні Ардан?

– Фанні Ардан двічі була на нашому фестивалі. Уперше вона приїхала безкоштовно, а вдруге – на 40-й фестиваль, тоді телеканал "Україна" виплатив їй гонорар. Вона дуже цікава людина. Пам’ятаю, під час її першого візиту ми проводили пресконференцію. Через 45 хвилин її агент почав показувати, що час закінчувати. Я запитав Фанні, чи не хоче вона завершити розмову, а вона відповіла: "Ні, мені дуже цікаво, згодна продовжувати". Вона дуже допитлива, хотіла побачити Київ. Ми їздили з нею до Києво-Печерської лаври, гуляли містом. У спілкуванні вона була надзвичайно демократичною та приємною. Якщо порівнювати, наприклад, із Софі Лорен, то та чітко виконувала всі свої зобов’язання – пресконференція, прийом та інші заплановані заходи, – але поза цією програмою не хотіла нікуди виходити й залишалася в готельному номері. А Фанні Ардан, навпаки.

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– А чи траплялося, що хтось із цих знаменитостей ставав для вас не просто гостем фестивалю, а людиною, якій можна зателефонувати, поспілкуватися поза роботою?

– Здебільшого це все-таки професійні стосунки. Навіть коли маєш номери телефонів Фанні Ардан, Катрін Деньов чи Жерара Депард'є, слухавку зазвичай бере хтось із помічників. Але коли зустрічаєшся з ними на інших фестивалях, наприклад у Каннах, спілкування завжди тепле. Мабуть, на певний час близьким другом став для мене П'єр Рішар. Це надзвичайно відкрита, щира й приємна людина. Сьогодні йому вже за 90 років. Зірки мають власне життя, насичений робочий графік – на щастя, багато хто з них досі активно знімається. До того ж Київ і Париж розділяє велика відстань, особливо тепер, під час війни. Тож сказати, що такі дружні стосунки зберігаються на роки, я не можу. Наприклад, після приїзду Романа Поланські на фестиваль я згодом опинився в Парижі, і він сам захотів зустрітися зі мною, запросив на обід. Ми ще певний час підтримували стосунки, але минає час – і кожен живе своїм життям.

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– Щоб закрити вже цю частину з гостями, ще хотіла вас запитати про росіян. Та ж Анна Мачух розповідала, що вони були найскладнішими зірковими гостями: "Ми їх приймали – і Михалкова, і всю цю братію. І можу сказати, що вони сильно відрізнялися від інших артистів". На "Молодість" приїздили Володимир Меньшов і Карен Шахназаров, які підтримала кремлівську агресію.

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– Розумієте, офіційно міжнародним фестивалем "Молодість" став 1993 року, до того це був відкритий фестиваль радянських республік, де Росія посідала одне з провідних місць, адже там виробляли багато кіно. Що стосується гостей, то ось коли ми з вами розмовляли про райдери, вимоги щодо готелю, то для Софі Марсо не мало значення, на чому її привезуть до Оперного театру в Києві. А для російських акторів це часто було принциповим питанням: яка буде машина, який номер у готелі. Вимоги нерідко були, м’яко кажучи, неадекватними.

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У нас не був гостем жодного разу Михалков, на щастя. А щодо Шахназарова, коли почалася війна й він став обслуговувати Путіна, для мене це було дивно. Шахназаров справляв враження інтелігентної людини. І з ним, до слова, на фестивалі не виникало жодних проблем. А те, що він зрештою перетворився на рупор російської пропаганди, – прикро. І тому як митець, на мою думку, себе вичерпав. Те саме можу сказати про Михалкова: колись він знімав важливі фільми, а згодом перетворився на посміховисько.

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Ви згадали ще Володимира Меньшова. Його запросили на ювілейний, 40-й фестиваль 2010 року, зокрема тому, що ще в 1970-х він брав участь у "Молодості". Він розповідав, що тоді переживав глибоку творчу кризу і навіть думав піти з професії. А запрошення на фестиваль стало для нього першим досвідом, який допоміг повірити у свої сили. До речі, з ним теж проблем не було. Але річ же не в окремих митцях, а в самій Росії – рабській країні, яка сьогодні обслуговує свого диктатора. На жаль, багато митців через це втратили обличчя. Водночас серед наших гостей були й інші російські кінематографісти – наприклад, Борис Хлєбников, Андрій Звягінцев, Чулпан Хаматова, та ж Рената Литвинова, яку ми вже згадували. Це люди, які не є рупором пропаганди сучасної Росії. Їм в умовах тоталітарної держави вдалося зберегти себе як творчих особистостей.

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– Людмила Гурченко теж була вашою гостею. Як ви думаєте, якби акторка дожила до сьогоднішніх подій, чи змогла б визначитися, на чиєму вона боці?

– Ой, слухайте, навіщо гадати, хто як вчинив би? Є люди, які не дожили до цієї катастрофи, але я впевнений, що, наприклад, Ельдар Рязанов різко критикував би нинішній російський режим. Людмила Гурченко була артисткою в кубі – вона жила виключно професією. Ніколи не була активною громадською діячкою. Тому не знаю, як би вона повелася сьогодні. Але якщо подивитися на приклад Алли Пугачової, то хочеться вірити, що й Гурченко знайшла б власну позицію та була би на боці правди й честі.

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– Якщо говорити про кіно поза політичним контекстом, Каннський фестиваль – окрема сторінка вашого життя: ви їздите туди вже понад 30 років. Що досі вас туди повертає?

– По-перше, Каннський фестиваль – головний у світі. Це своєрідний чемпіонат світу, де збирається вся міжнародна кіноіндустрія. Ще в 1990-х, коли в кишені було три копійки й подорожувати було дуже складно, я запитав одну представницю кіноіндустрії, навіщо взагалі їздити до Канн. Вона відповіла: "Тому що в Каннах тебе мають бачити. Це означає, що ти в цій індустрії". Там зустрічаєшся з представниками різних країн, знаходиш партнерів, налагоджуєш контакти. До того ж у Каннах цікава кінопрограма.

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Але водночас там дуже багато роботи. Часом проклинаєш і себе, і фестиваль: "Навіщо сюди приїхав?" (сміється) Але це найважливіший майданчик світової кіноіндустрії. Водночас я люблю й інші фестивалі. Наприклад, уже майже 40 років їжджу на національний кінофестиваль у польській Гдині – якщо дозволяють обставини. Ми також відвідуємо Берлінський кінофестиваль. На Венеційський через робочий графік потрапляти вдається не завжди. Є й чудові фестивалі в невеликих італійських містах – наприклад, у Лечче чи на острові Іскія, який обожнюю. Тож фестивалів, які я люблю, чимало. Але Канни особливо важливі ще й тому, що там організовуємо український павільйон. Це наше представництво у світовій кіноіндустрії, своєрідне посольство українського кіно. Тому нам так важливо бути там щороку.

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– Чим цьогоріч будете тішити кіноманів на "Молодості"?

– Знаєте, я із задоволенням передам слово члену нашої команди Богдану Жуку. Цьогоріч на ньому фактично тримається вся робота над програмою "Молодості". Наш програмний директор Ігор Шестопалов і програміст Віктор Глонь нині у ЗСУ, захищають Україну. Вони намагаються допомагати нам і з фестивалем, але зрозуміло, що військова служба не завжди дозволяє повноцінно долучатися до роботи. Хочу сказати, що попри всі труднощі – обмежений бюджет, фінансові проблеми, організаційні виклики, а тепер і війну, – у нас завжди потужна програма: і конкурсна, і позаконкурсна. Це заслуга всієї команди, а сьогодні особливо Богдана. Звісно, ми часом сперечаємося, адже смаки в усіх різні. Але в цьому й перевага колективної роботи: кожен має власний погляд, і в результаті народжується сильна програма. Тож нехай Богдан сам розповість, що цікавого ми підготували.

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Богдан Жук: Я теж скажу про те, що ми дуже пишаємося нашою програмою. "Молодість" завжди намагається показувати різне кіно – яскраве, сміливе, несподіване. Цього року трохи скоротили програму, але вона все одно буде великою й не менш цікавою. Я б не виокремлював лише кілька фільмів, адже в нашій програмі багато вартих уваги робіт. Їх цікаво дивитися як окремо, так і в сукупності, адже разом вони показують, чим живе сучасний кінематограф.

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Наприклад, у позаконкурсній програмі "Фестиваль фестивалів" покажемо стрічки, які вже привернули увагу у світі. Той самий "Боягуз" Лукаса Донта, який отримав у Каннах нагороду за найкращу чоловічу роль, також став офіційним кандидатом від Бельгії на премію "Оскар". "Насильство над тілом іншого" канадського режисера Дені Котестав – призер на кінофестивалі в Локарно. "Сором і гроші" Вісара Моріни – володар Гран-прі журі Sundance, "НАЗА" Юваля Абрагама й Рахель Шор, відзначена на Венеційському кінофестивалі.

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Є сильні документальні роботи. "Завтра більше не буде", де головному герою лікарі відвели три роки життя, але він прожив із раком 18. У "Днях див" режисерка заходить у будинок свого дядька, з яким не бачилася 34 роки, і відкриває цілий всесвіт: сотні малюнків, музичні композиції, щоденники й записи самотнього митця. "Хоч ми й острови" – вирушає на пошуки шести останніх жінок Іспанії, які працювали доглядачками маяків. "Дивись, ти впоралася" – досліджує сексуальне насильство крізь історії трьох поколінь, зустрічаючись із постраждалими, кривдниками та фахівцями.

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Особливо важливою для нас є світова прем’єра українського фільму Дмитра Тодорюка "У війни нема дітей". Це чотири історії про дитинство під час війни. Серед спеціальних подій буде співпраця з Довженко-Центром: плануємо показати реставровану копію "Криниці для спраглих". Фільм-притчу за сценарієм Івана Драча в 1965 році зняв Юрій Іллєнко. Це його режисерський дебют. Стрічку про самотнього старого, якого покинула родина, радянська влада заборонила на 22 роки – глядачі побачили її лише наприкінці 1980-х. Також покажемо кілька фільмів від об’єднання "Дебют", яке діяло на межі 1980-1990-х років. Саме там починали працювати режисери, які згодом стали відомими в українському кіно, зокрема Андрій Дончик.

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Якщо говорити про класику, звернемося до знакових фільмів, які вплинули на історію кіно. У програмі "Століття" серед інших стрічок – "Давай кохатися" Джорджа К’юкора з Мерилін Монро та Івом Монтаном.

Андрій Халпахчі: Ще одна наша сильна сторона – географія. Ми поки не підрахували остаточно, скільки країн буде представлено, але, думаю, їх буде близько 60. Це не лише кінематографії, які добре знайомі українському глядачеві, а й ті, чиї фільми в нашому прокаті майже не побачиш, – наприклад, із Сінгапуру чи Бангладеш.

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– Пане Андрію, а хто з президентів України приділяв найбільше уваги "Молодості"?

– Віктор Ющенко був почесним президентом нашого фестивалю, регулярно відвідував церемонії відкриття, здебільшого й закриття, а також приходив на кінопокази. Сподіваюся, що він і зараз буде нашим почесним гостем. Що стосується Володимира Зеленського, то він приділяв фестивалю значну увагу. П’ять років тому, напередодні ювілейної, 50-ї "Молодості", зібрав величезну кіногромаду, щоб обговорити, як підтримати нас. Ми вдячні за таку увагу. Розуміємо, що сьогодні, під час повномасштабної війни, у нього є безліч набагато нагальніших питань, але запрошували Володимира Зеленського на фестиваль.

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– А якщо говорити про самі фільми: які українські стрічки останніх років вас особливо вразили?

– Мене тішить те, що в українському кіно помітно зріс середній рівень. І це найважливо. Повірте, коли ми відбираємо фільми для фестивалю, то переглядаємо чимало слабких робіт – й французьких, американських та інших. Справжніх шедеврів у світовому кінематографі взагалі небагато. Тому важливо, яким є загальний рівень кіноіндустрії. І в Україні він суттєво піднявся. Ми також можемо пишатися тим, що два роки поспіль Гран-прі "Молодості" здобували українські фільми. Торік це були "Втомлені" Юрія Дуная. Я знаю, що в листопаді фільм покажуть на моєму улюбленому фестивалі в Італії. А позаминулого року Гран-прі отримав "Медовий місяць" Жанни Озірної. Це теж достойне кіно.

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Ще один важливий момент: попри війну, наші режисери працюють у різних жанрах, не обмежуються лише воєнною тематикою. Наприклад, фільм "Ти – космос", який дуже гучно прозвучав. Безумовно, сьогодні дуже сильні позиції має українська документалістика. Є помітні роботи Сухолиткого-Собчука. "Сліди" Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк про українок, які пережили сексуальне насильство й тортури під час російської агресії. А про фільми Мстислава Чернова я вже й не кажу. Це серйозні досягнення українського кінематографа, які привернули увагу світу.

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Сподіваюся, глядачі гідно оцінять і фільм "Житє", яким ми відкриваємо цьогорічну "Молодість". Це дуже оригінальна за формою робота – антологія із шести новел про життя українців під час повномасштабної війни. У картині знялися Роман Луцький, Ніна Антонова, Олена Узлюк, Віктор Андрієнко, Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков, а також Геннадій Попенко й Анна Яремчук-Бобало. Українське кіно розвивається, і це не може не тішити. Водночас до вершин, яких свого часу досягли "Земля" Олександра Довженка чи "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, кінематограф приходить не та часто. Такі твори стають винятковими явищами, на які іноді доводиться чекати десятиліттями.

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– Чому легкі розважальні фільми нерідко мають кращі касові збори, ніж глибокі, змістовні стрічки, які порушують важливі теми? Наприклад, "БожеВільні" чи "Вічник". Зараз багато говорять і про "Довженко. Перший погляд", але в деяких кінотеатрах фільм уже зник із прокату. Чому так відбувається?

– Сьогодні люди живуть у надзвичайно стресових умовах. Тому можна зрозуміти глядача: коли він нарешті вибирається до кінотеатру, то хоче розважитися, відволіктися. Але є й інша проблема – відсутність системної роботи з глядачем. У нас немає повноцінної системи, яка допомагала б людям знайомитися з кінематографом, навіть із тими стрічками, що виходять у прокат. Майже не залишилося популярних журналів про кіно, бракує телепрограм. Я дуже поважаю наших кінокритиків і журналістів, які багато роблять, зокрема в соцмережах. Але цього недостатньо. Потрібно, щоб людина, яка, скажімо, приходить до перукарні й чекає на майстра, могла погортати журнал, у якому цікаво й доступно розповідають про кіно. Саме так і формується інтерес до кінематографа. Нам потрібно виховувати глядача змалечку.

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Наприклад, у нас на фестивалі є програма Teen Screen, на яку ми витрачаємо чимало часу й сил. Ми показуємо підліткам цікаве серйозне кіно, порушуємо складні теми. Іноді виявляється, що для частини дітей це взагалі перший досвід перегляду фільму в кінозалі – вони вперше відірвалися від TikTok, щоб подивитися кіно на великому екрані.

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Водночас і самим режисерам важливо думати про те, як зробити серйозні фільми доступнішими для широкої аудиторії. Я, наприклад, ще не бачив "Довженко. Перший погляд", але сподіваюся, що ця стрічка знайде шлях до широкого глядача. До "Вічника" в мене є певні запитання. "БожеВільні" – цікаве кіно, хоча й там, на мою думку, є недоліки. Ми показували цей фільм, коли робили наш фестиваль в Гамбурзі. Це цікава жанрова робота з чудовою акторською грою Ірми Вітовської. Водночас мені здається, що режисерові не вдалося досягти такого самого рівня в роботі з іншими акторами фільму. Не все вдалося збалансувати, проте загалом це картина, яка варта уваги.

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– Хочу запитати й про ваші особисті кінематографічні вподобання. Які фільми ви можете передивлятися по десять разів і щоразу знаходити щось нове?

– Знаєте, це складне запитання. Я взагалі не дуже люблю запитання на кшталт "Хто ваш улюблений письменник?" чи "Хто ваш улюблений режисер?". По-перше, на різних етапах життя смаки змінюються. По-друге, на сприйняття кіно впливає навіть політична ситуація: з часом ми інакше розставляємо акценти й по-новому дивимося на певні фільми. Є світові шедеври, які вразили мене ще в молоді роки. Деякі з них я навіть не хочу переглядати, щоб не втратити те відчуття катарсису, яке пережив тоді.

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А фільми, до яких повертаєшся знову й знову, – це здебільшого розважальне кіно, але створене на рівні справжнього мистецтва. Такі стрічки можна подивитися тричі, п’ять чи навіть десять разів і щоразу помітити якусь нову деталь. Наприклад, "У джазі тільки дівчата" – абсолютний шедевр, фільм, який можна переглядати безліч разів. І щоразу знаходиш щось, чого не помітив раніше.

А є фільми, які залишаються з тобою на все життя. Деякі я передивлявся, а до інших свідомо не повертаюся, щоб зберегти перше враження. Безумовно, серед них є українська класика: "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, "Земля" Олександра Довженка, фільми Юрія Іллєнка, зокрема "Білий птах з чорною ознакою". А ще – "Криниця для спраглих", яку ми покажемо на цьогорічному фестивалі. Зі світового кіно я б назвав "Суничну галявину" Інгмара Бергмана, "Попіл і діамант" Анджея Вайди. Не хотів говорити про улюблених режисерів, але Лукіно Вісконті – безумовно, один із тих, чиї роботи особливо ціную. Його фільм "Рокко та його брати" справив на мене величезне враження. Ці картини я побачив у 15-17 років, і вони буквально змінили моє ставлення до кінематографа. Так само сильне враження справили на мене фільми Акіри Куросави. Якщо згадувати радянське кіно, то це, безумовно, "Летять журавлі" Михайла Калатозова, а також "Іванове дитинство" Андрія Тарковського. Я міг би перерахувати вам сотню картин, які залишилися в пам’яті.

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– Кого з українських акторів ви особливо цінуєте? Чи є серед них ті, кого, на вашу думку, недооцінюють і кому хотілося б побажати значно більше ролей у кіно?

– Гігантський актор Богдан Ступка, чудова акторка Ада Роговцева, обличчя українського кіно Лариса Кадочникова, фантастична Раїса Недашківська. І, мабуть, усі, кого я назвав, окрім Ступки, який багато знімався, не так часто з’являлися на екрані, як могли б. Їх варто було б активніше залучати до українського кіно. Багато акторів так і не отримали того екранного часу, на який заслуговували. Наприклад, Іван Гаврилюк – хотілося б бачити його в кіно частіше. Або Наталка Сумська. На щастя, вона багато грає у театрі, але й у кінематографі її талант можна було б розкрити значно ширше. Я переконаний, що для неї можна було б написати спеціальний сценарій.

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Те саме стосується Ніни Антонової, яку глядачі побачать у першій новелі фільму "Житє", що відкриватиме "Молодість". У неї величезний потенціал, але в кіно її знімали не так багато, як хотілося б. Іноді мені здається, що ми надто обмежуємо акторів звичними амплуа.

Візьмімо Ольгу Сумську: дайте їй яскраву характерну роль – щось на кшталт Лялечки, яку Раїса Недашківська зіграла у фільмі "Гадюка". Або Олесю Жураківську! Треба шукати для акторів нові образи, адже їхній діапазон набагато ширший, ніж ми звикли думати. На щастя, сьогодні частіше знімають Олену Узлюк. Це фантастична акторка з неймовірним потенціалом. Роман Луцький міг би стати нашим Аленом Делоном – йому потрібно давати можливість розкриватися в різних амплуа. І, звісно, не можна не згадати Богдана Бенюка та Анатолія Хостікоєва. Це великі актори, чий потенціал український кінематограф міг би використати значно повніше. Я міг би назвати ще сотню чудових акторів і акторок, прикро когось забути чи не згадати.

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Богдан Жук: Я б додав Олену Хохлаткіну. Вона передусім театральна акторка, але й у кіно їй, на щастя, трапляються цікаві ролі. Також Валерію Ходос, Анастасію Карпенко й Оксану Черкашину.

Андрій Халпахчі: Знаєте, коли український кінематограф в радянські часи орієнтувався на московських зірок, ми втратили ціле покоління наших акторів, які могли б реалізувати себе на великому екрані. Сьогодні, коли вони дедалі більше знімаються у вітчизняному кіно, ми відкриваємо для себе їхній справжній масштаб. Ну подивіться: Ахтем Сеітаблаєв, Слава Довженко! І ще можна згадувати і згадувати.

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Я думаю, і цікаві теми для кіно обов’язково знайдуться. Те, як ми переживаємо війну, дає потужний поштовх для нових сценаріїв і справжніх історій – не вигаданих, а прожитих. Я вірю, що українське кіно, та й взагалі – кіно буде жити. Адже скільки разів уже пророкували загибель мистецтву. Свого часу ховали театр, коли з’явилося кіно, але театр вистояв. Потім пророкували кінець кіно через появу телебачення, але й кіно вижило. Сьогодні є інтернет, і, здається, можна поховати вже все. Але мистецтво продовжує жити й розвиватися. Я стриманий, але залишаюся оптимістом.

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