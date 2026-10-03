PROBASS ∆ HARDI випустили нову роботу ''Сріблом та золотом''

2 жовтня електронний гурт PROBASS ∆ HARDI презентував пісню та кліп "Сріблом та золотом" – кожен рядок, має свою філософію, яка переходить в один масштабний сенс.

Відео дня

"Ми переживаємо біль, вчимося на помилках і щодня проходимо новий екзамен. Ми – суспільство, яке живе у темряві, але відмовляється бути її частиною", – коментує фронтмен та засновник гурту Артем Ткаченко.

Зйомки кліпу пройшли у рідному для PROBASS ∆ HARDI Кременчуці й тривали лише один день замість запланованих двох. Дорога режисера з Києва потягом супроводжувалася численними зупинками через тривоги.

"Але нам вдалося реалізувати задум за відведений час. Ми відразу відчули, що дивимося в одному напрямку. А це дуже важливо. Результат уже в мережі", – коментує співпрацю з гуртом режисер та оператор Міша Манастирський.

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Також спеціально для відео були створені образи за ідеями фронтмена гурту Артема Ткаченка. До їх реалізації долучився український бренд одягу з Кременчука NEWGEN. Не виключено, що ця співпраця може мати продовження.

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"Сріблом та золотом" – результат спільної роботи великої команди, яка об’єдналася навколо однієї ідеї: майбутнє не потрібно чекати – його треба створювати вже сьогодні.

Переглянути кліп можна за посиланням:

Трек уже доступний на всіх музичних майданчиках.

Текстова версія треку:

Місто не спить

Місту болить

Очі червоні від темряви

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Страх не цвіте

Світ аніме

Помилку більше не виправить

Пусті слова

Дикі місця

Вони більше не в памʼяті

Наша мета

Сьогодні й вчора

Сріблом і золотом плакати

Куплет:

Вірити і здобути

Будувати плани і здійснити

Своє коріння сягнути

Та любити до нестями, любити

Знати ціну, не ярликами

Мати вибір та обирати

Не оцінювати, а цінувати

Набирати оберти, світ обертати

Я так хочу, я так сильно хочу

Що читаю цей текст як пророчий

Бо навчилися ми та вчимося

Кожен день – екзамен щоночі

Нехай пульс буде чутно навколо

Ти тримай мою руку і тисни щосили

Завтра настане точно

Бо сьогодні його ми створили

Місто не спить

Місту болить

Очі червоні від темряви

Страх не цвіте

Світ аніме

Помилку більше не виправить

Пусті слова

Дикі місця

Вони більше не в памʼяті

Наша мета

Сьогодні й вчора

Сріблом і золотом плакати