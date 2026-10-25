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Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
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Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу
Про що пісня, яка перемогла на Дитячому Євробаченні 2026. Джерело: instagram.com/naresway

Наре Керобян (Naré) тріумфувала на Дитячому Євробаченні 2026, а "золото" пісенного конкурсу їй принесла запальна композиція BOO! За свій виступ юна артистка отримала 202 бали від національних журі та глядачів. 

Про це стало відомо під час трансляції фіналу пісенного конкурсу, який відбувся 24 жовтня на Мальті. Підкорити серця світової аудиторії Наре вдалося композицією, яка розповідає про дитячі страхи й сміливість дивитися їм в обличчя.

Драйвова пісня BOO! присвячена боротьбі з внутрішніми фобіями. Як наголошувала Наре, через трек вона хотіла показати: якщо "зустрітися" зі своїми страхами віч-на-віч, увімкнути уяву, почати танцювати і сміятися, то навіть найжахливіші "монстри" втратять свою силу та стануть частиною гри.

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Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу

Наре перемогла на конкурсі з треком BOO! Джерело: instagram.com/junioreurovision

Ключовою частиною конкурсного перформансу Наре стала декорація у формі рожевого палацу, в якому було багато "привидів", однак не в звичному моторошному, а грайливому образі. Артистка в супроводі балету виконала енергійну хореографічну постановку, зупинившись від танців лише на період, коли гойдалася на великому пухнастому коні.

Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу

Важливу роль у постановці вірменської артистки відіграли декорації. Джерело: instagram.com/naresway

Візуально привабливішим конкурсний номер представниці Вірменії робило світло. Арена переливалася неоновими відтінками рожевого, фіолетового та синього кольорів.

Переклад пісні BOO!

Красуне, ти готова?

Тік-тік-так, тік-тік-тік-так, у-у.

***

Мамо, темрява спускається, і місяць знову приходить до нас у гості

Хто в моїй кімнаті? Хто хоче мене розіграти?

Ну ж бо, пограймо разом у хованки в моєму домі

Я ховаюся, не розплющуй очей.

***

Я вимикаю світло й починаю танцювати

З тінями у своїй кімнаті

Я граюся і сміюся,

Без упину жартую

Це лише гра, не панікуй

О-о, як же мені страшно

Три, два…

***

Тік-тік-так, у-у, трясися, бум-бум

Тік-тік-так, у-у, танцюю в кімнаті

Тік-тік-так, у-у, звучить безглуздо, та це правда

Дивись, як я це роблю: тік-тік-так, у-у.

***

Мамо, час минає і знову повертається

Мамо, хтось наближається, наближається і плаче

Мамо, я вже надто довго боюся

Клац-клац, стук-стук, ку-ку!

***

Хтось слідкує за мною?

Хтось стоїть позаду?

Там справді хтось є чи мені лише ввижається? Бу!

Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу

Наре представила трек про боротьбу зі страхами. Джерело: instagram.com/naresway

Текст конкурсної пісні для Наре створив Григор Кьокчян, музику Ліліт Навасардян, а за аранжування відповідав Нік Єгібян.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що відомо про тріумфаторку Дитячого Євробачення 2026 із Вірменії.

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