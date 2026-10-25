Про що пісня переможниці Дитячого Євробачення 2026 Наре: переклад і відео виступу

Наре Керобян (Naré) тріумфувала на Дитячому Євробаченні 2026, а "золото" пісенного конкурсу їй принесла запальна композиція BOO! За свій виступ юна артистка отримала 202 бали від національних журі та глядачів.

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Про це стало відомо під час трансляції фіналу пісенного конкурсу, який відбувся 24 жовтня на Мальті. Підкорити серця світової аудиторії Наре вдалося композицією, яка розповідає про дитячі страхи й сміливість дивитися їм в обличчя.

Драйвова пісня BOO! присвячена боротьбі з внутрішніми фобіями. Як наголошувала Наре, через трек вона хотіла показати: якщо "зустрітися" зі своїми страхами віч-на-віч, увімкнути уяву, почати танцювати і сміятися, то навіть найжахливіші "монстри" втратять свою силу та стануть частиною гри.

Ключовою частиною конкурсного перформансу Наре стала декорація у формі рожевого палацу, в якому було багато "привидів", однак не в звичному моторошному, а грайливому образі. Артистка в супроводі балету виконала енергійну хореографічну постановку, зупинившись від танців лише на період, коли гойдалася на великому пухнастому коні.

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Візуально привабливішим конкурсний номер представниці Вірменії робило світло. Арена переливалася неоновими відтінками рожевого, фіолетового та синього кольорів.

Переклад пісні BOO!

Красуне, ти готова?

Тік-тік-так, тік-тік-тік-так, у-у.

***

Мамо, темрява спускається, і місяць знову приходить до нас у гості

Хто в моїй кімнаті? Хто хоче мене розіграти?

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Ну ж бо, пограймо разом у хованки в моєму домі

Я ховаюся, не розплющуй очей.

***

Я вимикаю світло й починаю танцювати

З тінями у своїй кімнаті

Я граюся і сміюся,

Без упину жартую

Це лише гра, не панікуй

О-о, як же мені страшно

Три, два…

***

Тік-тік-так, у-у, трясися, бум-бум

Тік-тік-так, у-у, танцюю в кімнаті

Тік-тік-так, у-у, звучить безглуздо, та це правда

Дивись, як я це роблю: тік-тік-так, у-у.

***

Мамо, час минає і знову повертається

Мамо, хтось наближається, наближається і плаче

Мамо, я вже надто довго боюся

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Клац-клац, стук-стук, ку-ку!

***

Хтось слідкує за мною?

Хтось стоїть позаду?

Там справді хтось є чи мені лише ввижається? Бу!

Текст конкурсної пісні для Наре створив Григор Кьокчян, музику Ліліт Навасардян, а за аранжування відповідав Нік Єгібян.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що відомо про тріумфаторку Дитячого Євробачення 2026 із Вірменії.