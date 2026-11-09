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Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
213
Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?"
Наталка підняла теми, які зазвичай залишаються поза увагою. Джерело: пресслужба

Вчора, 8 листопада, в Києві акторка Наталка Денисенко презентувала свою нову моновиставу "Про що мовчить жінка?". Прем’єрний показ зібрав повний зал глядачів, які прийшли розділити з акторкою цю особисту та відверту історію.

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

В основу вистави лягла поезія сучасних українських авторів, музика, пластика й відеопроєкції. За звичним жіночим "у мене все добре" Наталка підняла теми, які зазвичай залишаються поза увагою: материнство, досвід війни, насильство, дитинство, підліткові страхи та гіркоту втрат – все те, з чим протягом життя перетинається чи не кожна жінка. Втім, історія резонує і з чоловічою аудиторією, відкриваючи можливість глибше зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів чи доньок.

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Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

Привітати Наталку з прем’єрою та підтримати її на сцені прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Анна Саліванчук, Оксана Гутцайт, Олександр й Інна Педан та інші.

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

Олександр та Інна Педан. Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

"Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава – можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє", – поділилася Наталка Денисенко.

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

У Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко "Про що мовчить жінка?" Джерело: пресслужба

Вистава також має важливу благодійну частину. Наталка доєдналася до ініціативи "Будь гучною" від ГО "Землячки". Мета збору – забезпечити 500 українських захисниць зимовою формою, пошитою з урахуванням жіночої анатомії. Підтримати військових можна, зробивши донат за посиланням або придбавши спеціальний благодійний мерч.

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

Наталка Тур. Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

Єгор Андрюшин. Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

Оксана Кучма. Джерело: пресслужба

Про материнство, біль війни та втрати: у Києві відбулася прем’єра моновистави Наталки Денисенко ''Про що мовчить жінка?''

Неля Шовкопляс. Джерело: пресслужба

Вже цього тижня Наталка Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України:

  • 11 листопада – Житомир
  • 12 листопада – Рівне
  • 13 листопада – Ужгород
  • 14 листопада – Львів
  • 15 листопада – Вінниця
  • 16 листопада – Хмельницький
  • 19 листопада – Кропивницький
  • 21 листопада – Чернігів
  • 26 листопада – Дніпро

Обирайте своє місто, купуйте квитки та приходьте розділити цю розмову. Бо проговорений біль стає силою, а розділена щирість – обіймами, які зараз потрібні кожному з нас.

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