Поєднує роботу в ДТЕК із музикою: Udovenko презентував пісню ''Кава з дощем''

29 жовтня український артист UDOVENKO випустить пісню "Кава з дощем". На перший погляд, "Кава з дощем" – лірична композиція про близькість, почуття та тугу за людиною, якої бракує поруч. Проте за знайомими образами кави, чаю, дощу та сліз UDOVENKO заклав глибший зміст – історію війни, яку кожен переживає по-своєму.

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Він п’є каву з дощем серед важких фронтових буднів. Вона – чай зі сльозами, продовжуючи чекати на його повернення. Дощ і сльози відображають два різні стани однієї реальності: там, де доводиться боротися за життя, і там, де потрібно знаходити сили чекати, підтримувати й вірити.

Над звучанням композиції працював саундпродюсер Стас Чорний, у доробку якого – робота над відомими українськими релізами, зокрема "Крила" Джамали та "whatsapp" DOROFEEVA. Його участь стала частиною роботи над музичним втіленням історії, у центрі якої – емоції, розлука та очікування.

Останній рік UDOVENKO поєднував власну музичну діяльність із роботою на посаді CEO музичного лейблу FOXLAB, займаючись розвитком артистів і музичних проєктів. Зараз артист вирішив зосередитися на особистій творчості та приділяти більше уваги власній музиці.