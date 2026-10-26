Повернувся до Росії та загадково помер у СІЗО: як поїздка Київ-Москва стала фатальною для відомого кінодіяча, якого звинуватили в ''держзраді''

Художник-постановник російського серіалу "Ліквідація" Олександр Кондратов помер у московській лікарні після госпіталізації з ізолятора, де перебував за обвинуваченням у державній зраді. 52-річний чоловік понад десять років жив в Україні, але у травні 2026 року вирішив навідатися до Росії, щоб змінити паспорт. Поїздка завершилася арештом, кримінальною справою та смертю за ґратами.

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Про смерть Кондратова 26 жовтня повідомили російські медіа з посиланням на його адвоката. Причину смерті не оприлюднювали. Водночас у Московській громадській спостережній комісії заявили, що під час перебування в ізоляторі в чоловіка нібито виникли проблеми із серцем.

Як Кондратов потрапив у в'язницю в Росії

У травні артиста затримали в аеропорту Внуково (Москва) під час проходження прикордонного контролю. Спочатку його заарештували за адміністративним обвинуваченням у дрібному хуліганстві. Згодом Кондратов потрапляв під так звані "карусельні арешти" (новий арешт одразу після закінчення терміну попереднього через критику Кремля), а в серпні проти нього відкрили кримінальну справу про державну зраду.

Підставою для переслідування могли стати шість публікацій в інтернеті. Що саме було в цих дописах і чому вони зацікавили російські силові структури, публічно не повідомляли.

Кондратов жив в Україні з 2012 року й повернувся до Росії через 14 років. Проте замість вирішення паспортного питання він отримав кримінальне переслідування, а завершилося все смертю в лікарні після перебування під вартою.

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У професійному середовищі Кондратов був відомий як художник-постановник. Він працював над понад десятком проєктів, зокрема над серіалом "Ліквідація" 2007 року, за який отримав премії "Золотий орел" та TEFI. Його дружина Тетяна Лаптєва-Кондратова також працює художницею-постановницею й долучалася до створення цього серіалу.

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