''Повернулася з пологового без нашої донечки...'' Чоловік Ірини Федишин довів до сліз новинами про стан дружини після втрати дитини

Продюсер Віталій Човник довів мережу до сліз дописом про непростий стан своєї дружини, співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку на восьмому місяці вагітності. Трагедія залишила артистку із розбитим серцем, однак вона намагається не опускати рук та знаходить розраду в творчості.

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Як розповів чоловік знаменитості в Instagram, після жахливої втрати вони почали відчувати життя зовсім по-іншому навіть у рідному домі. Аби хоча б частково виплеснути емоції, подружжя створило пісню "Біль", запис якої перетворився для Федишин на неабияке випробування.

"Я сам не знаю, де вона бере цю силу. Ця пісня народилася тоді, коли Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернулася без нашої донечки… З розбитим серцем і болем, який неможливо передати словами. Я бачив, скільки сліз було виплакано, скільки душевних сил їй знадобилося, щоб знову переступити поріг студії, стати перед мікрофоном і спробувати заспівати", – поділився продюсер.

Перше намагання Ірини Федишин записати композицію обернулося емоційним зривом. За словами Віталія Човника, тоді сльози повністю забрали в артистки здатність співати, хоча вона віддала цій справі велику частину життя. Зірка знову й знову приходила до студії, допоки не змогла створити композицію.

"Я пам’ятаю, як стояв у студії й дивився на свою дружину. Я бачив, як важко їй давалося кожне слово. Як оживали спогади, як біль, який вона намагалася висловити через музику, знову накривав її з головою. Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів", – розповів чоловік виконавиці.

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Віталій Човник сподівається, що їхня музична робота допоможе іншим людям вивільнити всі болісні емоції та хоча б на мить відчути душевний спокій.

Такий відвертий допис продюсера викликав сильні емоції в користувачів мережі, про що вони не змогли змовчати:

"Я цей допис просто прочитала, то залилась сльозами. А тут щей співати".

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"Душа рветься на шматки, сльози душать. Біль який не загоїться роками".

"Ваша Іринка неймовірна! Дуже боляче, що їй і вам випало таке страшне випробування. З такою підтримкою як ви і ваші синочки, і творчістю, яку вона любить, хай зцілиться її рана, яка на жаль, ніколи не загоїться. Тільки живіть, кохайте і творіть прекрасне! Бережіть одне одного. Божого благословення".

"Дуже щемко".

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Трагедія в сім'ї Ірини Федишин

Увечері 13 жовтня чоловік артистки повідомив, що вона втратила дитину на 35-му тижні вагітності й сама опинилася на межі життя та смерті. Коли стан Ірини Федишин трохи нормалізувався, вона поділилася, що не змогла навіть побачити доньку після народження, а "познайомилася" з нею завдяки фото, яке зробив чоловік.

Лише в листопаді знаменитість знайшла в собі сили розповісти подробиці трагедії. З'ясувалося, що в Ірини Федишин сталося передчасне відшарування плаценти, що супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Артистка опинилася в критичному стані, тож лікарям довелося її екстрено прооперувати. Окрім того, через тяжкі ускладнення їй видалили матку.

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Після трагедії у подружжя залишилося багато запитань до працівників лікарні Святої Анни у Львові, які не направили співачку в медичний заклад після скарг на погіршення самопочуття. Як повідомив Віталій Човник, лікарка Христина Мельник порекомендувала зірці прийняти гомеопатичний препарат, після чого – звернутися до колеги Ольги Коваль, яка оглянула співачку вдома. Продюсер заявив, що за таку "недбалість медиків" їхній родині довелося заплатити надто велику ціну, тож вирішив домогтися справедливості.

Він написав скаргу до Міністерства охорони здоров'я України, представники якого знайшли в лікарні сім порушень. Після резонансного допису Віталія Човника в медичному закладі повідомили, що провели кадрові й організаційні зміни, а також працюють над усуненням порушень, виявлених МОЗ.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку.