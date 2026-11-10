Повернулася з Франції до України, але не в Київ: Діва Монро розсекретила, де тепер житиме, та показала стару хату

Трансгендерна блогерка Діва Монро після кількох місяців життя у Франції повернулася до України та оселилася на Закарпатті. Замість звичної київської квартири на неї тепер чекає старий приватний будинок, який попередні господарі залишили лише кілька тижнів тому.

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Першими кадрами з дороги додому та нового помешкання вона поділилася в InstaStories. Спочатку блогерка показала краєвиди з автомобіля, яким їхала з Франції до України.

Один із кадрів підписала: "Сонечко проводжає в Україну". Згодом блогерка повідомила, що до кордону залишалося 40 хвилин, а після його перетину підтвердила, що вже вдома.

Водночас Монро пояснила, що для неї під час вибору місця проживання важливі не стільки місто чи країна, скільки можливість заробляти на життя, займатися улюбленою справою та бути поруч із близькими людьми.

"Жити можна будь-де. Настрій людей теж мінливий. Для мене важливо, чим я буду займатися, на чому заробляти на свій базовий мінімум, що я бачу з вікна і хто поруч", – написала вона.

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Зрештою блогерка повідомила, що приїхала на Закарпаття. Там на неї чекає життя у приватному будинку, який, судячи з її опису, потребує чималої уваги. Монро також показала помешкання та не приховувала іронії щодо умов, у яких доведеться облаштовуватися.

"Новий етап буремного життя: приватний будинок, якому років так n-дцять, і попередні власника виїхали кілька тижнів тому, залишивши чимало лахів (речей. – Ред.). А ще ср*ти до вітру. Оце камбек (повернення. – Ред.) в дитинство, канікули в Красному Лучі у бабусі", – пожартувала вона.

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Нагадаємо, про намір повернутися в Україну Монро розповіла кілька днів тому. Влітку вона разом із близькою подругою та дитиною виїхала з Києва до Франції. Таке рішення жінки ухвалили через безпекову ситуацію та постійні російські обстріли столиці.

Однак життя за кордоном виявилося складнішим, ніж блогерка очікувала. Монро зізналася, що була не готова до еміграції ані морально, ані матеріально. Зокрема, її змусили переглянути плани витрати на життя та необхідність самостійно забезпечувати базові потреби родини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Діва Монро, яка стала психологинею, оголила проблему, через яку до неї найчастіше звертаються українці під час війни.