18-річна Евер Андерсон, старша донька уродженки України Мілли Йовович, відвідала показ жіночої колекції Dior весна/літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Попри те, що модний захід передбачає ефектні виходи зіркових гостей, молода акторка цього разу зробила ставку на максимально простий і повсякденний образ.

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Для появи на показі Dior 29 вересня Евер обрала звичайну білу футболку, яку поєднала з потертими джинсами вільного крою. Зверху вона накинула жакет приглушеного бузково-рожевого відтінку з фактурної тканини.

Свій образ донька Мілли Йовович доповнила чорною сумкою та коричневими босоніжками з тонкими ремінцями. В руках вона тримала сонцезахисні окуляри.

Волосся Евер Андерсон залишила розпущеним, злегка уклавши його, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

Варто зазначити, що Евер є амбасадоркою Dior, тому її поява на показі французького модного дому не стала випадковістю.

На фото з паризького показу акторка усміхається в камеру й має невимушений вигляд – зовсім не такий, як під час недавніх виходів на червоні доріжки.

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Це було на Венеційському кінофестивалі, де вона представляла фільм "Отець Джо". Тоді молода акторка з'явилася одразу в трьох образах Dior.

Для пресдня вона обрала вінтажну прозору білу сукню з шовку та органзи, створену ще у 1930-х роках. На офіційній фотосесії Евер змінила образ на рожеве вбрання Dior з колекції осінь-2026. А для прем'єри "Отця Джо" вийшла на червону доріжку в напівпрозорій сукні-комбінації з колекції Resort 2027, прикрашеній "квітковими" паєтками.

Евер – старша донька Мілли Йовович і режисера Пола В. С. Андерсона. Подружжя також виховує доньок Дашіел Едан та Осіан Ларк Елліот.

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Нині 18-річна Андерсон живе в Парижі та розвиває кар'єру в кіно й моделінгу.

Як писав OBOZ.UA, зовнішність Мілли Йовович не на жарт налякала її фанатів під час Тижня моди в Парижі. Вона постала перед публікою із почервонілими очима та доволі втомленим виразом обличчя. Немало прихильників зірки зауважили, що вона була абсолютно не схожа сама на себе.

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