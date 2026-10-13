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Поширювали російську пропаганду: в Україні заблокували ще 39 YouTube-каналів, серед яких мультсеріал "Маша і Ведмідь"

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 942
Поширювали російську пропаганду: в Україні заблокували ще 39 YouTube-каналів, серед яких мультсеріал "Маша і Ведмідь"
YouTube заблокував на території України канали з російською пропагандою. Джерело: Колаж ЦПД

YouTube заблокував на території України або видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. До переліку потрапили ресурси російських артистів, а також канали мультсеріалу "Маша і ведмідь".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) на своєму офіційному каналі. За даними центру, обмеження стосуються виконавців і пропагандистів, які підтримують війну проти України та режим Путіна.

Канали під обмеженнями

Серед ресурсів, доступ до яких обмежили або які повністю видалили, є канали російських артистів Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Шамана та Дениса Майданова.

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Також обмеження торкнулися каналів пропагандистського мультсеріалу "Маша і ведмідь", які публікували контент різними мовами.

Поширювали російську пропаганду: в Україні заблокували ще 39 YouTube-каналів, серед яких мультсеріал ''Маша і Ведмідь''

Центр протидії дезінформації. Джерело: t.me/CenterCounteringDisinformation

У ЦПД зазначили, що продовжують системну роботу з цифровими платформами, щоб очищати інформаційний простір від російської пропаганди.

Попередні блокування

У вересні 2026 року YouTube уже обмежував доступ в Україні до 31 каналу російських артистів, які популяризують прокремлівські наративи та перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України.

Тоді основну частину заблокованих ресурсів становили канали російських музичних виконавців і діячів культури, які підтримують війну Росії проти України або виступають на пропагандистських концертах.

Серед них були Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Сергій Лазарєв, Валерія, Лариса Доліна, Ірина Аллегрова, гурт "Пелагея", Юлія Чичеріна, Анна Нетребко та Василь Герелло.

Раніше OBOZ.UA розповів, чим провинилися Лорак, Лоліта та Сєдокова, чию музику заблокував YouTube.

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