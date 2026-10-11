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Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
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Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру
Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська

Заслужена артистка України Наталія Перчевська померла у віці 74 років. Понад пів століття вона присвятила театральному мистецтву, а з 1972 року працювала лише в одному театрі – Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, де зіграла у чималій кількості відомих вистав.

Про смерть акторки повідомили на офіційній сторінці театру Франка в Instagram. Колеги висловили співчуття її рідним і близьким, а також усім, хто знав і цінував артистку.

Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру

Причину смерті актриси не розголошують. Джерело: instagram.com/frankotheatre

Причину смерті не розголошують. Дату та місце прощання поки не оголосили.

"Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену. Залишається тепло від зустрічей, голос, усмішка, моменти спільної роботи, які з часом стають особливо дорогими", – йдеться в повідомленні театру.

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Колеги наголосили: пам'ять про Наталію Миколаївну збережуть ті, хто працював із нею, дружив і приходив на її вистави.

Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру

Наталія Перчевська розпочала роботу на сцені театру імені Івана Франка ще 1972 року. Джерело: instagram.com/frankotheatre

"Сьогодні важко знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати. Відхід людини, яка присвятила своє життя мистецтву, завжди залишає порожнечу. І водночас залишається пам’ять, яку бережуть колеги, друзі та глядачі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав, любив і шанував Наталію Миколаївну", – додали в некролозі. 

Як відомо з Енциклопедії сучасної України, Наталія Перчевська розпочала роботу на сцені театру імені Івана Франка ще 1972 року. За десятиліття роботи вона встигла зіграти у культових виставах: "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Суд і полум'я", "За двома зайцями", "Едіт Піаф. Життя в кредит" та інші.

Померла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру

Наталія Перчевська розпочала роботу на сцені театру імені Івана Франка ще 1972 року. Джерело: instagram.com/frankotheatre

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