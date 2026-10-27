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Помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
5,5 т.
Помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото
Юрій Якуша пішов із життя

У віці 51 року пішов із життя український актор Юрій Якуша. Він залишив слід у вітчизняному культурному просторі, зігравши десятки ролей на сцені та в кіно, а також був одним зі співзасновників Київського академічного театру на Печерську.

Трагічну звістку повідомили колеги артиста на платформі Facebook. Наразі вони не розкрили причин відходу Юрія Якуши в засвіти.

Помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото

Помер актор Юрій Якуша. Джерело: Скриншот

"Юрій був надзвичайно талановитим, начитаним актором. А ще – людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов'язано безліч курйозних історій. Він був задіяний у знакових виставах, які назавжди лишаються частиною нашої спільної історії. Нам боляче прощатися з людиною, яка була частиною нашого життя, нашої юності та нашої історії", – йдеться у дописі.

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Прощання із Юрієм Якушею відбудеться у приміщенні Театру на Печерську за адресою вулиця Мала Шияновська, 5. Дату та час траурної церемонії оголосять згодом.

Помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото

Серце артиста зупинилося в 51 рік. Джерело: facebook.com/TheatrePechersk

Що відомо про актора

Юрій Якуша народився 6 січня 1975 року. Вищу освіту він здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого в 1999-му, після чого поринув у професійну діяльність. Під керівництвом Олександра Крижанівського Якуша разом із одногрупниками заснував Театр на Печерську. Він неодноразово виходив на сцену закладу культури, відіграючи ролі у виставах "Людина з Ламанчі", "Острів нашої Любові та Надії", "Арлекіно", "Іонич" та інших.

Помер відомий український актор Юрій Якуша, який знімався з Зеленським і заснував театр. Фото

Якуша був одним із засновників Театру на Подолі. Джерело: facebook.com/ykusha

Пізніше Юрій Якуша приєднався до акторського складу Київського академічного театру юного глядача на Липках. Тут серед його доробків була участь у постановках "Вишневий сад", "Поліанна", "Ромео та Джульєтта", "Дванадцять місяців", "Пригоди Тома Сойєра" ті інші.

Із 2001 року артист почав зніматися у кінопроєктах, як от "За двома зайцями", "Повернення Мухтара", "Ворог номер один" та "Село на мільйон". Однією з найяскравіших його ролей був міністр інфраструктури Сергій Павлович у комедійному політичному серіалі "Слуга народу", де головною зіркою став Володимир Зеленський.

Раніше OBOZ.UA розповів, що від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун.

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