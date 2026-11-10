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Помер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
2,0 т.
Помер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок
Помер "один із найкращих українських поетів" Йосип Струцюк

На 93-му році життя помер український письменник і драматург Йосип Струцюк. Поет присвятив творчості понад пів століття, написав десятки книжок, збирав народні пісні та створював кінофільми. Але митець не прагнув гучної слави й не гнався за літературними регаліями.

Про смерть Йосипа Струцюка повідомили в Департаменті культури Луцької міської ради. А у Волинській обласній організації Національної спілки письменників України зазначили, що похорон відбувся 9 листопада на місцевому луцькому кладовищі після заупокійного богослужіння.

Помер ''один із найкращих українських поетів'', який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

Причину смерті й обставини, за яких він пішов із життя, у повідомленнях не уточнили. Джерело: facebook.com/lutskculture

Причину смерті й обставини, за яких він пішов із життя, у повідомленнях не уточнили.

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Йосип Струцюк залишив по собі значний творчий спадок – понад 50 книжок, а його внесок в українську літературу високо цінували колеги. Зокрема, композитор Анатолій Кос-Анатольський називав його "одним із найкращих наших поетів", а Ліна Костенко відзначала чесність та самобутність його творчості.

Помер ''один із найкращих українських поетів'', який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

Йосип Струцюк залишив по собі значний творчий спадок. Джерело: Facebook/Волинська організація Національної спілки письменників України

Митець народився 17 липня 1934 року в селі Стрільці на Холмщині. У дитинстві разом із батьками пережив примусове виселення, а 1946 року родина переїхала на Волинь. Струцюк навчався в Луцькому педагогічному інституті, працював у музеї-садибі Лесі Українки та Волинському краєзнавчому музеї, був журналістом і редактором, а також керував аматорською кіностудією "Джерела".

Перші поезії письменника надрукували 1956 року, а дебютна збірка "Освідчення" вийшла 1965-го. У своїх творах він неодноразово звертався до батьківщини, зокрема зберігав пам'ять про примусове переселення українців. Також Струцюк збирав народні пісні Холмщини та Підляшшя, співпрацював із композиторами Анатолієм Кос-Анатольським, Олександром Білашем та Анатолієм Пашкевичем.

Помер ''один із найкращих українських поетів'', який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

Перші поезії письменника надрукували 1956 року. Джерело: facebook.com/strucjuk

Попри численні відзнаки, письменник не прагнув нагород і публічного визнання. Як згадувала письменниця Валентина Штинько, він був "далекий від суєтності буднів, погоні за регаліями й нагородами, епатажності літературних тусовок".

Однак поет все ж таки мав чимало нгород. Серед відзнак Струцюка – літературно-мистецька премія імені Агатангела Кримського, премії "Благовіст", імені Григорія Сковороди та імені Пантелеймона Куліша. У 2011 році йому присвоїли звання почесного громадянина Луцька.

Помер ''один із найкращих українських поетів'', який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

Поет мав чимало нгород. Джерело: facebook.com/strucjuk

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