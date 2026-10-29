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Поліція завершила розслідування загадкової смерті екснареченої Кличка та зробила важливу заяву: чи покарають когось

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
1,0 т.
Поліція завершила розслідування загадкової смерті екснареченої Кличка та зробила важливу заяву: чи покарають когось
Поліція завершила розслідування смерті Гайден Панеттьєрі

Поліція Південної Кароліни остаточно завершила розслідування справи щодо смерті колишньої нареченої боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі. Трагедію визнали нещасним випадком, тож звинувачень нікому висунуто не було.

Як показав розтин, серце 36-річної знаменитості зупинилося унаслідок випадкового передозування наркотиками. В її організмі знайшли синтетичний опіоїдний анальгетик фентаніл та алпразолам, який призначають для лікування тривожних розладів та панічних атак. Зважаючи на це, поліцейське управління Грінвілла повідомило про закриття справи, пише BBC.

Поліція завершила розслідування загадкової смерті екснареченої Кличка та зробила важливу заяву: чи покарають когось

Поліція визнала смерть Гайден Панеттьєрі нещасним випадком. Джерело: instagram.com/haydenpanettiere

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"На основі висновку судово-медичного експерта та результатів розслідування смерть Гейден Панеттьєрі визнано нещасним випадком", – заявили правоохоронці.

Відомо, що до розслідування також було залучено Управління боротьби з наркотиками. Наразі агентство не робило жодних заяв щодо трагедії.

Поліція завершила розслідування загадкової смерті екснареченої Кличка та зробила важливу заяву: чи покарають когось

Екснаречена Кличка померла через випадкове передозування наркотиками

Що відомо про смерть акторки та процес розслідування

Гайден Панеттьєрі раптово відійшла у вічність 16 серпня 2026 року. Жахливу звістку повідомив батько екснареченої Кличка, що спричинило хвилю обговорення у мережі, зокрема, припущення про можливе вбивство. Поліція одразу розпочала розслідування смерті акторки й заявила: не бачить ознак причетності до трагедії інших осіб.

У ході слідства увагу правоохоронців неодноразово привертав скандальний колишній бойфренд Панеттьєрі Браян Гікерсон. Чоловіка звинувачували в домашньому насильстві щодо акторки, окрім того, він з братом знайшов знаменитість непритомною фатального дня. Поліція хотіла отримати телефон Гікерсона, аби відслідкувати, де він був та з ким спілкувався 16 серпня.

Поліція завершила розслідування загадкової смерті екснареченої Кличка та зробила важливу заяву: чи покарають когось

Ексбойфренд Панеттьєрі часто опинявся в центрі уваги правоохоронців

Незадовго після цього "проблемного" колишнього Гайден Панеттьєрі закували в кайданки після сварки в барі у Південній Кароліні. Коли Браяна Гікерсона затримали, він почав кричати: "Поліція оприлюднила цю інформацію, коли померла моя дівчина". Повний контекст розмови не відомий. Згодом його відпустили без звинувачень.

Як раніше писав OBOZ.UA, у мережі з'явився моторошний запис останніх хвилин життя Гайден Панеттьєрі. На ньому можна почути, як брат Браяна Гікерсона намагається врятувати акторку, яку знайшов без свідомості в квартирі.

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