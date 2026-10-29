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"Поле. Ранкова Леді": в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
78
"Поле. Ранкова Леді": в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну
Танцювальна вистава «Поле. Ранкова Леді». Джерело: пресслужба

У Львові покажуть танцювальну виставу "Поле. Ранкова Леді" Райнера Бера та Галини Щупак.

14–15 листопада у Львові відбудуться покази танцювальної вистави "Поле. Ранкова Леді" – спільного проєкту німецького хореографа Райнера Бера та української танцівниці Галини Щупак. Програму доповнять освітня складова, танцювальний інтенсив, показ документальних та архівних матеріалів про творчість Піни Бауш, а також відкрита зустріч із Райнером Бером.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

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Виставу "Поле. Ранкова Леді" створили у 2024 році в Україні. Це спільна робота двох митців із різним професійним досвідом, яких об’єднує багаторічний зв’язок із європейською традицією сучасного танцю та прагнення розвивати мистецький діалог між Україною та Німеччиною.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

У 2025 році вистава увійшла до лонгліста VII Фестивалю-Премії "ГРА" в категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни". Проєкт реалізували за підтримки грантової програми Per Forma від Kyiv Contemporary Music Days.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

"Для мене ця вистава – спосіб говорити про досвід, який не завжди можна вмістити у слова. Тіло пам’ятає, реагує, зберігає напругу й водночас шукає можливість рухатися далі. У роботі з Райнером для мене важливо, що ми зустрічаємося не лише як українська та німецька мистецькі спільноти, а як люди з різним досвідом, які намагаються почути одне одного. Мистецтво не дає готових відповідей на складні питання, але створює простір, у якому можна залишатися з ними, відчувати й осмислювати те, що відбувається з нами та навколо нас", – говорить Галина Щупак.

 

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

Від майстер-класів до відкритого діалогу

Львівська програма охопить кілька форматів знайомства із сучасним танцем – від практичної роботи з рухом до розмови про мистецький досвід і творчу спадщину Піни Бауш.

7–8 листопада у мистецькому об’єднанні "Хвиля" відбудеться танцювальний інтенсив Райнера Бера "Суть танцю". Учасники зможуть попрацювати з хореографом, дослідити його підхід до руху та дізнатися більше про принципи роботи, сформовані роками практики в одному з найвідоміших театрів сучасного танцю.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

9–11 листопада Pina Bausch Lab з Райнером Бером презентують освітню програму BESH dance company: майстер-класи для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема для студентів хореографії та акторського мистецтва. Програма відбувається у співпраці з Pina Bausch Foundation.

Учасники Pina Bausch Lab зможуть відкрити для себе хореографію Піни Бауш та її метод роботи через власний практичний досвід. Програма включатиме танцювальний тренаж, роботу з фрагментами вистав із репертуару Піни Бауш і творчі завдання, що дозволять учасникам дослідити її підхід до роботи з рухом і застосувати його у власній практиці.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Дарія Бедернічек. Джерело: пресслужба

14–15 листопада на сцені львівського Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва відбудуться покази вистави "Поле. Ранкова Леді".

15 листопада у мистецькому об’єднанні "Хвиля" також відбудеться подія "Піна Бауш: погляд зблизька", яка включатиме показ документальних й архівних відеоматеріалів із колекції Pina Bausch Foundation та відкриту розмову (Artist Talk) з Райнером Бером, багаторічним танцівником Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

Танцювальна вистава «Поле. Ранкова Леді». Джерело: пресслужба

Учасники зможуть поспілкуватися з хореографом про його багаторічну роботу в Tanztheater Wuppertal, досвід співпраці з Піною Бауш та особливості її творчого методу, що вплинув на розвиток сучасного танцю.

Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обовʼязковою. Подія організована BESH dance company у співпраці з Pina Bausch Foundation та реалізується у партнерстві з Goethe-Institut в Україні.

Довідка

Райнер Бер – німецький танцівник і хореограф, учасник Tanztheater Wuppertal Pina Bausch з 1995 року. Протягом багатьох років він безпосередньо співпрацював із Піною Бауш, брав участь у створенні та виконанні її вистав.

Сьогодні, окрім роботи в театрі, Бер створює власні хореографічні проєкти та проводить майстер-класи в різних країнах.

Галина Щупак – українська танцівниця та хореографиня, випускниця магістерської програми Dance Interpretation у Folkwang University of the Arts. З 2022 року вона тісно співпрацює з Райнером Бером як виконавиця й авторка спільних мистецьких проєктів між Україною та Німеччиною.

"Поле. Ранкова Леді" продовжує цей творчий діалог, поєднуючи індивідуальний мистецький досвід авторів із ширшим контекстом сучасної України та її культури.

Покази вистави, освітні заходи та публічна програма у Львові відбудуться у партнерстві з Goethe-Institut в Україні.

    • Коли та де: 14–15 листопада о 19:00 – покази вистави "Поле. Ранкова Леді"
    • Локація: Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11; Львів)
    • Квитки: kontramarka
    • Реєстрація на танцювальний інтенсив за посиланням.
    • Реєстрація на подію "Піна Бауш: погляд зблизька" за посиланням.
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