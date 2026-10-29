''Поле. Ранкова Леді'': в Україні на сцену повертається танцювальна вистава – мистецька рефлексія про російсько-українську війну

У Львові покажуть танцювальну виставу "Поле. Ранкова Леді" Райнера Бера та Галини Щупак.

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14–15 листопада у Львові відбудуться покази танцювальної вистави "Поле. Ранкова Леді" – спільного проєкту німецького хореографа Райнера Бера та української танцівниці Галини Щупак. Програму доповнять освітня складова, танцювальний інтенсив, показ документальних та архівних матеріалів про творчість Піни Бауш, а також відкрита зустріч із Райнером Бером.

Виставу "Поле. Ранкова Леді" створили у 2024 році в Україні. Це спільна робота двох митців із різним професійним досвідом, яких об’єднує багаторічний зв’язок із європейською традицією сучасного танцю та прагнення розвивати мистецький діалог між Україною та Німеччиною.

У 2025 році вистава увійшла до лонгліста VII Фестивалю-Премії "ГРА" в категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни". Проєкт реалізували за підтримки грантової програми Per Forma від Kyiv Contemporary Music Days.

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"Для мене ця вистава – спосіб говорити про досвід, який не завжди можна вмістити у слова. Тіло пам’ятає, реагує, зберігає напругу й водночас шукає можливість рухатися далі. У роботі з Райнером для мене важливо, що ми зустрічаємося не лише як українська та німецька мистецькі спільноти, а як люди з різним досвідом, які намагаються почути одне одного. Мистецтво не дає готових відповідей на складні питання, але створює простір, у якому можна залишатися з ними, відчувати й осмислювати те, що відбувається з нами та навколо нас", – говорить Галина Щупак.

Головні історії дня

Від майстер-класів до відкритого діалогу

Львівська програма охопить кілька форматів знайомства із сучасним танцем – від практичної роботи з рухом до розмови про мистецький досвід і творчу спадщину Піни Бауш.

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7–8 листопада у мистецькому об’єднанні "Хвиля" відбудеться танцювальний інтенсив Райнера Бера "Суть танцю". Учасники зможуть попрацювати з хореографом, дослідити його підхід до руху та дізнатися більше про принципи роботи, сформовані роками практики в одному з найвідоміших театрів сучасного танцю.

9–11 листопада Pina Bausch Lab з Райнером Бером презентують освітню програму BESH dance company: майстер-класи для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема для студентів хореографії та акторського мистецтва. Програма відбувається у співпраці з Pina Bausch Foundation.

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Учасники Pina Bausch Lab зможуть відкрити для себе хореографію Піни Бауш та її метод роботи через власний практичний досвід. Програма включатиме танцювальний тренаж, роботу з фрагментами вистав із репертуару Піни Бауш і творчі завдання, що дозволять учасникам дослідити її підхід до роботи з рухом і застосувати його у власній практиці.

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14–15 листопада на сцені львівського Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва відбудуться покази вистави "Поле. Ранкова Леді".

15 листопада у мистецькому об’єднанні "Хвиля" також відбудеться подія "Піна Бауш: погляд зблизька", яка включатиме показ документальних й архівних відеоматеріалів із колекції Pina Bausch Foundation та відкриту розмову (Artist Talk) з Райнером Бером, багаторічним танцівником Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

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Учасники зможуть поспілкуватися з хореографом про його багаторічну роботу в Tanztheater Wuppertal, досвід співпраці з Піною Бауш та особливості її творчого методу, що вплинув на розвиток сучасного танцю.

Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена, тому попередня реєстрація є обовʼязковою. Подія організована BESH dance company у співпраці з Pina Bausch Foundation та реалізується у партнерстві з Goethe-Institut в Україні.

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Довідка

Райнер Бер – німецький танцівник і хореограф, учасник Tanztheater Wuppertal Pina Bausch з 1995 року. Протягом багатьох років він безпосередньо співпрацював із Піною Бауш, брав участь у створенні та виконанні її вистав.

Сьогодні, окрім роботи в театрі, Бер створює власні хореографічні проєкти та проводить майстер-класи в різних країнах.

Галина Щупак – українська танцівниця та хореографиня, випускниця магістерської програми Dance Interpretation у Folkwang University of the Arts. З 2022 року вона тісно співпрацює з Райнером Бером як виконавиця й авторка спільних мистецьких проєктів між Україною та Німеччиною.

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"Поле. Ранкова Леді" продовжує цей творчий діалог, поєднуючи індивідуальний мистецький досвід авторів із ширшим контекстом сучасної України та її культури.

Покази вистави, освітні заходи та публічна програма у Львові відбудуться у партнерстві з Goethe-Institut в Україні.

Коли та де: 14–15 листопада о 19:00 – покази вистави "Поле. Ранкова Леді"

14–15 листопада о 19:00 – покази вистави "Поле. Ранкова Леді"

Локація : Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11; Львів)

: Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (вул. Гнатюка, 11; Львів)

Квитки : kontramarka

: kontramarka

Реєстрація на танцювальний інтенсив за посиланням.

на за посиланням.

Реєстрація на подію "Піна Бауш: погляд зблизька" за посиланням.