Пол Маккартні став мільярдером і увійшов до трійки найбагатших музикантів світу: хто його випереджає

Легендарний учасник гурту The Beatles Пол Маккартні став мільярдером – його статки оцінили в 1,4 мільярда доларів, що робить його третім найбагатшим музикантом у світі. Випереджають британця лише американська співачка Тейлор Свіфт та її колега по сцені репер Jay-Z, які здобули свій статус мільярдерів у 2023 та 2019 роках відповідно.

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Про це йдеться у The Billie від 9 листопада – щотижневому матеріалі від журналу Forbes, який фокусується на темах багатства, мільярдерів, підприємництва та історії того, як найуспішніші люди світу заробили свої статки.

Jay-Z очолив цей авторитетний рейтинг Forbes із статком у 2,8 мільярда доларів: у Тейлор Свіфт – 2 мільярди.

Що ж стосується Пола Маккартні, його третє місце журнал пояснює багаторічною плідною творчістю як композитора, низкою вдалих бізнес-ходів та вражаючою колекцією творів мистецтва.

Коли світ охопила бітломанія, легендарна четвірка заробляла відносно мало, адже їхній видавець Дік Джеймс контролював авторські права на тексти пісень та мелодії. Тоді Маккартні проголосив незалежність.

У 1969 році, за кілька місяців до розпаду гурту, він заснував власну видавничу компанію MPL Communications, щоб контролювати видавничі права та оригінальні записи своєї сольної кар’єри, що забезпечило йому значно більшу частку від майбутніх роялті.

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"Він також почав скуповувати авторські права інших виконавців ще за десятиліття до того, як бум на музичні каталоги злетів до небувалих висот. Він придбав каталог пісень піонера рок-музики Бадді Холлі. Він купив партитури бродвейських мюзиклів. Він придбав безсмертні різдвяні хіти", – пише Forbes.

У "колекції пісень" Маккартні є авторські права на десятки різдвяних класичних пісень. П’ять найвідоміших із них: It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Wonderful Christmastime, Blue Christmas, Baby, It’s Cold Outside.

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Ще більш цінною для Маккартні є його частка в авторських правах на пісні The Beatles, за який він боровся протягом останніх двох десятиліть. Зараз вона приносить музиканту щонайменше 10 мільйонів доларів на рік, а загальна її вартість становить щонайменше 200 мільйонів доларів.

Якщо додати вартість його музичних каталогів, отримані ним роялті, сотні мільйонів, зароблених під час світових гастролей, нерухомість у Великій Британії та Гемптонс (США), а також колекцію мистецтва, що включає твори Пікассо та Магрітта, то чистий капітал Маккартні становить щонайменше 1,4 мільярда доларів.

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