Похресниця Путіна була зіркою укрТБ: як Собчак поводилася в Києві та чому заявляла, що ''зурочила'' Україну

Російська журналістка Ксенія Собчак, якій 5 листопада виповнилося 45 років, після початку великої війни стала адепткою наративу "не все так однозначно", проте раніше з радістю приймала пропозиції зніматися в Україні. Похресниця диктатора Володимира Путіна була ведучою двох проєктів на вітчизняному телебаченні, а що найцікавіше, не боялася робити досить гострі заяви в бік росіян, хвалячи при цьому українців.

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У період із 2011 по 2019 роки Собчак неодноразово приїжджала до Києва, спершу виключно для роботи, а потім і для зустрічей із друзями. Детальніше про те, як поводила себе псевдоопозиційна журналістка в Україні, розповість OBOZ.UA.

Зіркою укрТБ Ксенія Собчак стала у 2011 році, коли отримала роль ведучої в українській адаптації шоу "Давай одружимося". Для роботи над проєктом вона прилетіла в Київ і не "тероризувала" команду надприродними забаганками. У райдері похресниці Путіна були автомобіль із кондиціонером, комфортабельна гримерка, куди мали подавати обід та воду без газу. Окрім того, вона просила надати побільше інформації щодо особливостей шоу "Давай одружимося", зокрема, про рейтинги, цільову аудиторію, відмінності від російської версії, тощо.

Немало часу Собчак витратила й на те, аби правильно вимовити назву проєкту українською мовою, однак провалилася. В її версії назва програми часто прозвучала як "Давай подружимося".

Під час першого приїзду ведуча провела в Україні менше дня, проте протягом наступних кількох місяців затримувалася тут значно довше. Робочий день Ксенії Собчак тривав із 11 ранку до восьмої вечора, після чого вона переважно поверталася в готель.

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У 2014 році похресницю російського диктатора запросили стати ведучою телепроєкту "Пристрасті на паркеті", в якому брали участь закохані пари зірок. Тоді вона поселилася в готелі біля Майдану Незалежності та заявляла, що там суцільна "тиша та спокій". Української столицею вона пересувалася на автомобілі Mercedes представницького класу.

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Ксенія Собчак дуже тішилася тим, що доєдналася до створення шоу, незважаючи на серйозне загострення відносин між РФ та Україною. Ба більше, вона навіть публічно спростовувала кремлівську пропаганду про ледь не тотальну русофобію в нашій країні.

"Ось наочний приклад ще однієї відмінності українців від нас. Чи можете ви уявити собі, що в розпал кризи на один з головних телеканалів Росії запросять вести велике шоу українського ведучого? Ніколи! А я тут веду "Пристрасті на паркеті" і не відчуваю ніякої русофобії. У шоу звучить музика, зокрема радянських часів, усі доброзичливі. Адже я була впевнена, що з початком кризи мене "заборонять", – заявляла журналістка.

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Однак зрештою проєкт спіткала плачевна доля. Глядачі мали побачити 11 епізодів "Пристрастей на паркеті", проте після виходу другого епізоду в ефір його закрили через складну політичну ситуацію.

"Наврочила я Україні. Прикрили "Пристрасті на паркеті". Дуже шкода. Такий гарний був проект", – відреагувала похресниця Путіна на ситуацію.

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Та все ж від візитів до нашої країни Ксенія Собчак не відмовилася. У 2019-му, коли на сході України вже не один рік тривала розв'язана Росією війна, вона приїхала до української столиці та показала відео з видом на Європейську площу, яке підписала: "Ну привет, Kiев!".

Тоді журналістка розізлила громадян України як незрозумілим написанням назви міста, так і самим фактом візиту. Справа в тому, що Собчак занесли до бази "Миротворець" через "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим в 2014 році". Однак правоохоронці зазначили, що не було жодних передумов для відмови ведучій у в'їзді на територію нашої Батьківщини, адже нібито відсутня підтверджена інформація про її візит на півострів.

Сама ж Собчак заявляла, що її поїздка не мала політичного підтексту: "Уявити собі, що до Києва можна просто любити їздити й мати тут друзів без політичного контексту. Неможливо, правда? Якийсь кошмар. А тут, до речі, мої гостинні й чудові друзі. І жодної політики".

Раніше OBOZ.UA розповів, що похресниці Путіна Ксенії Собчак заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.