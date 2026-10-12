Племінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло ''шарлатана'' та яким маршрутом його привезуть в Україну

Труна з тілом радянського психотерапевта Анатолія Кашпіровського, якого свого часу обожнювали мільйони людей, а критики називали "шарлатаном", уже чотири дні їде з Москви до України. Наразі вона перебуває в Стамбулі (Туреччина), звідки має вирушити до Варшави, а потім – залізницею до Києва.

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Останнім пунктом маршруту стане Вінниця, де планують поховати чоловіка поруч із батьками та донькою. Цими подробицями з пропагандистським медіа поділився племінник Кашпіровського Юрій Мамаєв.

За його словами, тіло "шарлатана" вже перебуває на терміналі в турецькій столиці, а її прибуття до Польщі очікують пізно вночі з 12 на 13 жовтня.

"Сьогодні пізно вночі очікується її прибуття до Варшави. Потім труну доправлять до Києва залізницею, а вже звідти – до Вінниці", – розповів Мамаєв.

Варто зазначити, що раніше у росмедіа ширилася інформація, що Кашпіровського збиралися доставити в Україну через Білорусь та Польщу.

Про намір родичів поховати Кашпіровського в Україні стало відомо 8 жовтня. Того дня в Москві відбулася церемонія прощання з психотерапевтом, який помер 3 жовтня у віці 87 років. Після цього його тіло захотіли перевезти на батьківщину, а не закопувати на одному з кладовищ в Росії.

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Цікаво, що перед прощанням нікому з "гостей" не повідомляли, де саме поховають "шарлатана". Так само ніхто з його рідних не обмовився про публічну церемонію поховання.

Варто зазначити, що Вінницю як місто останнього спочину Кашпіровського обрали невипадково: там поховані його батьки – Михайло та Ядвіга, а також донька Олена. Жінка померла в Канаді у 2018 році у віці 50 років, після чого її тіло перевезли в Україну.

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Раніше племінник стверджував, що Кашпіровський хотів, аби після смерті його кремували. За словами Мамаєва, психотерапевт планував частину праху поховати біля матері у Вінниці, а іншу залишити в Росії. Але, як бачимо, його останній долі не судилося здійснитися.

Нагадаємо, Анатолій Кашпіровський народився 1939 року в селі Ставниця на Хмельниччині. Він закінчив Вінницький медичний інститут у 1962 році, після чого працював лікарем-психіатром і психотерапевтом.

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Широку популярність Кашпіровський здобув наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним сеансам психотерапії. Тоді його виступи збирали біля екранів мільйони людей, а сам він стверджував, що може впливати на стан здоров’я на відстані. Водночас його методи викликали гострі суперечки та критику, тому за лікарем закріпилося звання "шарлатана". Згодом Кашпіровський переїхав до Росії, де продовжив свою діяльність та будував особисте життя.

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