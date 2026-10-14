Плакалася, що її називали ''свинею'' в Україні: ще одна російська співачка стала ''рупором Кремля'' і потрапила в чорний список ГУР

Російська співачка Юта, справжнє ім’я якої Анна Осипова, потрапила до переліку "рупорів Кремля" на сайті War Sanctions. Артистка, яка раніше розповідала, як у дитинстві у Вінниці її нібито називали "російською свинею", тепер прославляє кремлівських окупантів та допомагає російській пропаганді створювати з них образ героїв.

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Інформацію про виконавицю оприлюднили 14 жовтня. Загалом до розділів "Рупори Кремля" та "Чемпіони терору", над яким працює Центр протидії дезінформації спільно з ГУР, додали дані про сімох публічних діячів зі сфер культури й спорту, причетних до передвиборчої агітації на користь правлячої партії РФ. Серед них – співачка Юта, хокеїст В’ячеслав Фетісов і шахіст Сергій Карякін.

Як зазначають на платформі, Осипова є артисткою Центрального академічного театру російської армії. "У своїх піснях глорифікує учасників так званої СВО, реалізує авторський проєкт "Напиши мне" про учасників "СВО", формуючи їхній героїчний імідж", – йдеться у звістці.

Як Юта скаржилася на "русофобію" у Вінниці

В інтерв’ю росіянці Татарці артистка пригадувала, як у дитинстві близько року жила у Вінниці. Родина переїхала до українського міста зі Свердловська (нині Єкатеринбург) у 1984–1985 роках. Юта схвально відгукувалася про Вінницю, згадуючи теплий клімат, квіти й тюльпани. Водночас вона заявила, що в дитячому садку нібито зіткнулася з неприязню через російську мову.

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Співачка стверджувала, що з нею не хотіли спілкуватися, оскільки інші діти та вихователі говорили українською: "В какой-то момент меня назвали в садике "русской свиньей". Я думаю: "Ух ты, это что такое?" Прихожу к маме и говорю: мам, а вот так и так случилось".

За її словами, мати заспокоїла доньку, а згодом Юта нібито дізналася, що й до жінки на роботі ставилися неприязно через її російське походження. Цей епізод співачка назвала першим зіткненням родини з "жахливою русофобією".

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"Впервые столкнулись с этой чудовищной русофобией мы в далеком 1984–1985 году. И это было таким холодным душем. Это было очень неожиданно", – заявила вона.

Тепер Юта сама працює на російську пропагандистську машину, де займається українофобією. Її проєкти допомагають створювати позитивний образ окупантів.

Анна Сьоміна народилася 1979 року у Свердловську. Вона навчалася в музичному училищі у Москві, а 2000 року заснувала гурт "Юта". Колектив випустив дебютний альбом 2001-го і з того часу вона пише пісні без упину.

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З 2005 року вона також створювала музику до російських фільмів і серіалів зокрема до телепроєкту "Солдаты". У червні 2012 року співачка оголосила про початок сольної кар’єри.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юта підтримала агресію Кремля та почала випускати пісні, присвячені війні.

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