Пісня "НЕ колискова", з якою Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026, отримає нову назву. Композицію перейменують на Not a Lullaby – саме так вона звучатиме на міжнародному конкурсі на Мальті.

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Про це розповіли під час пресконференції Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026, повідомляє спільнота "Єврофани". За словами юної артистки, команда вирішила змінити назву пісні спеціально для основної частини конкурсу.

Ймовірно, це буде зроблено, аби іноземцям було легше ознайомитися з треком.

Подібне вже траплялося з українськими заявками раніше: композицію "Дім" Артема Котенка, з якою Україна брала участь у Дитячому Євробаченні 2024, після Нацвідбору перейменували на Hear Me Now.

Нагадаємо, Еріка Колесніченко стала переможницею Нацвідбору 26 вересня. У фіналі вона виконала "НЕ колискову" та отримала 5 балів від професійного журі і 6 – від глядачів.

Саме підтримка аудиторії принесла їй перемогу, адже за підсумками голосування Колесніченко та Злата Солоненко набрали однакову кількість балів, однак глядацьке голосування визначило представницю України.

Композицію "НЕ колискова" написали у співавторстві зі співачкою Світланою Тарабаровою. Пісня є маніфестом про сміливість і віру у власні сили. У ній йдеться про те, що життя не завжди буває казкою, однак для здійснення мрій потрібно діяти, не боятися та не сумніватися в собі.

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На міжнародній сцені Еріка виступить під номером 11 з треком уже під англомовною назвою Not a Lullaby. Цьогорічний конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті.

Раніше OBOZ.UA розповів, що фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 не обійшовся без викликів. Одна із суддів шоу – Анна Свірідова в останню мить була змушена відмовитися від участі через проблеми зі здоров'ям, а сам конкурс довелося перенести в укриття через постійні атаки з боку РФ.

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