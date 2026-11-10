''Після цієї ролі у мене виявили діабет'': зірка ''Парочки слідчих'' розповіла про страшну ціну своєї професії

Зірка серіалу "Парочка слідчих" Юлія Буйновська зізналася, що після роботи над однією з найважчих ролей у її кар'єрі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. На тлі сильного стресу в артистки виявили цукровий діабет другого типу.

Відео дня

Згодом їй вдалося досягти ремісії захворювання. Про це актриса розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами Буйновської, йдеться про повнометражний фільм, який поки не отримав остаточної назви. Акторка назвала цю роботу надзвичайно драматичною та емоційно виснажливою.

"Це дуже драматична роль. Це важка роль. У мене після неї діабет виявили. Виявляється, від стресу може бути. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу. Я його вилікувала (захворювання пішло в ремісію. – Ред.). Ніхто не очікував", – поділилася артистка.

Буйновська пояснила, що під час роботи над драматичними персонажами настільки глибоко занурюється в їхні переживання, що це позначається на її власному емоційному стані. Зокрема, акторка згадала, як постійно проживала втрати та смерті людей у своїй голові, намагаючись передати їхні історії на екрані.

Саме цей досвід змусив її інакше подивитися на ставлення до власного здоров'я. Тепер Буйновська не готова ризикувати ним заради професії, навіть якщо йдеться про важливу роль.

РЕКЛАМА

"На цукровий діабет я не була готова, скажімо так. Тому я так сильно до здоров'я зараз прискіплива. Бо виявляється, через ось такі стреси – а це мої нерви, переживання, коли ти постійно хорониш людей у своїй голові, у своїй грі – мозок уже не відрізняє правду від вигаданого", – пояснила акторка.

Водночас від фізичних перевтілень заради кінематографа Юлія Буйновська не відмовляється. Вона готова набирати або скидати вагу, якщо цього вимагатиме персонаж, однак лише під наглядом спеціалістів. А ось жертвувати здоров'ям заради чергової ролі більше не збирається.

Головні історії дня

Нагадаємо, Юлія Буйновська відома за ролями в українських серіалах "Парочка слідчих", "Будиночок на щастя" та "Кріпосна". Акторка одружена з Єгором Козловим, який нині проходить військову службу. Вона розповідала, що чоловіка мобілізували після зняття бронювання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв: Юлія Буйновська пригадала, як ледь не згубила карʼєру через мовний протест.