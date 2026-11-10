''Після цієї ролі у мене виявили діабет'': зірка ''Парочки слідчих'' розповіла про страшну ціну своєї професії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. Фото"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборахЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтва
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Після цієї ролі у мене виявили діабет": зірка "Парочки слідчих" розповіла про страшну ціну своєї професії

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
1,3 т.
"Після цієї ролі у мене виявили діабет": зірка "Парочки слідчих" розповіла про страшну ціну своєї професії
Актриса Буйновська розповіла про страшну ціну своєї професії. Джерело: 1+1

Зірка серіалу "Парочка слідчих" Юлія Буйновська зізналася, що після роботи над однією з найважчих ролей у її кар'єрі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. На тлі сильного стресу в артистки виявили цукровий діабет другого типу.

Згодом їй вдалося досягти ремісії захворювання. Про це актриса розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами Буйновської, йдеться про повнометражний фільм, який поки не отримав остаточної назви. Акторка назвала цю роботу надзвичайно драматичною та емоційно виснажливою.

"Це дуже драматична роль. Це важка роль. У мене після неї діабет виявили. Виявляється, від стресу може бути. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу. Я його вилікувала (захворювання пішло в ремісію. – Ред.). Ніхто не очікував", – поділилася артистка.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
11,7 т.
Ектор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповів
11,7 т.
Ектор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповів
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
10,1 т.
Помер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок
10,1 т.
Помер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок
Анастасія КакунАнастасія Какун
4,4 т.
Учасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
4,4 т.
Учасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото

Буйновська пояснила, що під час роботи над драматичними персонажами настільки глибоко занурюється в їхні переживання, що це позначається на її власному емоційному стані. Зокрема, акторка згадала, як постійно проживала втрати та смерті людей у своїй голові, намагаючись передати їхні історії на екрані.

''Після цієї ролі у мене виявили діабет'': зірка ''Парочки слідчих'' розповіла про страшну ціну своєї професії

На тлі сильного стресу в артистки виявили цукровий діабет. Джерело: кадр з інтерв'ю

Саме цей досвід змусив її інакше подивитися на ставлення до власного здоров'я. Тепер Буйновська не готова ризикувати ним заради професії, навіть якщо йдеться про важливу роль.

"На цукровий діабет я не була готова, скажімо так. Тому я так сильно до здоров'я зараз прискіплива. Бо виявляється, через ось такі стреси – а це мої нерви, переживання, коли ти постійно хорониш людей у своїй голові, у своїй грі – мозок уже не відрізняє правду від вигаданого", – пояснила акторка.

Водночас від фізичних перевтілень заради кінематографа Юлія Буйновська не відмовляється. Вона готова набирати або скидати вагу, якщо цього вимагатиме персонаж, однак лише під наглядом спеціалістів. А ось жертвувати здоров'ям заради чергової ролі більше не збирається.

''Після цієї ролі у мене виявили діабет'': зірка ''Парочки слідчих'' розповіла про страшну ціну своєї професії

Від фізичних перевтілень заради кінематографа Юлія Буйновська не відмовляється. Джерело: instagram.com/buinovska_julia

Нагадаємо, Юлія Буйновська відома за ролями в українських серіалах "Парочка слідчих", "Будиночок на щастя" та "Кріпосна". Акторка одружена з Єгором Козловим, який нині проходить військову службу. Вона розповідала, що чоловіка мобілізували після зняття бронювання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв: Юлія Буйновська пригадала, як ледь не згубила карʼєру через мовний протест.

Схожі теми
зіркикіносеріалдіабетактрисаЮлія БуйновськаЮлія Буйновська
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!