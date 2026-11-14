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Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та "подарував" свій голос Дамблдору з "Гаррі Поттера"

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
624
Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та "подарував" свій голос Дамблдору з "Гаррі Поттера"
Євген Шах відійшов у вічність

У віці 80 років помер народний артист України Євген Шах. Актор зробив неоціненний вклад у розвиток театрального мистецтва нашої країни, а його голос був відомий тисячам українців, зокрема, завдяки озвучуванню могутнього чарівника Албуса Дамблдора в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Новину про відхід Євгена Шаха в засвіти повідомили на Facebook-сторінці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, не розкриваючи причину трагедії. Колеги актора наголосили, що він назавжди залишиться в їхній пам'яті як людина, яка вміла робити життя світлішим лише своєю присутністю.

Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та ''подарував'' свій голос Дамблдору з ''Гаррі Поттера''

Євген Шах помер у 80 років. Джерело: facebook.com/frankotheatre

"Неймовірно світла, щира, добра людина. Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгені Михайловичі було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч. Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання", – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про актора

Євген Шах народився 9 лютого 1946 року в Львівській області. Він доєднався до акторського складу Театру Франка в 1966-му після того, як закінчив Драматичну студію при закладі культури. Вищу професійну освіту артист вже здобував у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та ''подарував'' свій голос Дамблдору з ''Гаррі Поттера''

Актор зіграв десятки ролей в театрі та кіно. Джерело: facebook.com/frankotheatre

У творчому здобутку Євгена Шаха десятки ролей у театральних виставах, найвідомішими з яких є "Енеїда", "У неділю рано зілля копала", "Житейське море", "Шельменко-денщик" та інші. У 2001 році актор став лауреатом премії "Київська пектораль" за перевтілення в персонажа Омелька у виставі "Мартин Боруля". У березні 2006-го його було удостоєно звання "Народний артист України". 

Пішов із життя народний артист України Євген Шах: він зіграв десятки ролей та ''подарував'' свій голос Дамблдору з ''Гаррі Поттера''

Євген Шах був актором дубляжу. Джерело: facebook.com/frankotheatre

Євген Шах знімався і в кінопроєктах, як от "Украдене щастя", "Я поруч" і "Так не буває". Важливу частину його життя займав також дубляж. Актор "подарував" свій голос багатьом персонажам, найвідомішим з яких став Дамблдор.

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