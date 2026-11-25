Брати Володимир та Олександр Борисенки, які здобули популярність завдяки участі в українському проєкті "Фабрика зірок", більше не прагнуть будувати кар'єру великих зірок шоу-бізнесу. Але від музики вони остаточно не відмовилися: нині близнюки виступають на приватних заходах і готові розважати гостей корпоративів щонайменше за 2 тисячі доларів.

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Про це Володимир Борисенко розповів у коментарі Люкс ФМ. Він також пояснив, чи шкодує про те, що свого часу не продовжив активну співочу кар'єру, та чи сумує за великою сценою.

За словами артиста, після участі у "Фабриці зірок" вони з братом не одразу залишили музичну індустрію. Спочатку продовжували працювати як "Брати Борисенки", а згодом перезапустилися та створили власний проєкт BRO Borisenko Brothers. За цей час у них з'явилися популярні пісні, однак постійна робота зрештою виснажила обох.

"Ми досить довго були в роботі. Після "Братів Борисенків" ми перезапускалися, робили "з нуля" власний проєкт BRO. І у нас були популярні пісні. Просто, як будь-яка робота, вона вимотує. Я тут зробив все і взяв звідти все. Зараз про щось шкодувати я не можу", – пояснив Володимир.

Повернення до активної діяльності на великій сцені брати наразі не розглядають. Борисенко зазначив, що вони змінили професійні напрямки й тепер розвиваються в інших сферах. Водночас музика залишається частиною їхнього життя: близнюки погоджуються на виступи за замовленням і, за словами артиста, отримують задоволення від можливості тішити людей.

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"Ні. Ми такі люди, які будуть любити те, що зараз є. Треба любити те, що в тебе є сьогодні. Треба робити для того, щоб було завтра. Ми змінили свої історії, ми змінили свої професії, зараз ми розвиваємося в іншому плані. Виступаємо на замовлення. Ми любимо радувати людей. І у нас це начебто непогано виходить. А будувати велику кар'єру, ставати великими зірками, як виявилося, не для нас", – поділився він.

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Також артист розкрив, скільки коштуватиме запросити братів Борисенків на корпоратив. Коли журналістка запропонувала розглянути суми від 2 до 7 тисяч доларів, Володимир погодився почати з нижньої межі. За його словами, мінімальний гонорар становить 2 тисячі доларів за виступ обох братів, тобто по тисячі на кожного. Водночас у період новорічних свят ціна буде вищою.

"Поставимо планку – дві тисячі. На двох, по 1 тисячі на кожного. Якось розберемося. Новорічні корпоративи будуть дорожчими", – відповів Борисенко.

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Нагадаємо, поза музикою Володимир займається соціальними та благодійними ініціативами, зокрема розвиває проєкт "Жити назустріч", спрямований на допомогу ветеранам і ветеранкам у поверненні до цивільного життя.

Олександр працює у сфері дизайну та медіа: створює візуальний контент, займається відеомонтажем і режисурою.

Раніше OBOZ.UA писав, що брати Борисенки назвали двох українських артистів, які "поховали" свою репутацію в їхніх очах.