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Під пісню про палаючу Москву: під час концерту в Києві над головами глядачів збили російський дрон

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 хв
icon 3,8 т.
Під пісню про палаючу Москву: під час концерту в Києві над головами глядачів збили російський дрон
Під час концерту в Києві над головами глядачів збили російський дрон

Під час концерту співака Міші Крупіна у Києві ППО збила російський безпілотник майже над місцем проведення заходу. Дрон ліквідували просто над головами глядачів, які перебували на виступі. У цей момент зі сцени саме лунала пісня "Палає" про пожежу в Москві.

Відео роботи ППО під час виступу з'явилося у Telegram-каналі медіа "Київ24". На кадрах видно, як у небі неподалік від місця проведення концерту догорав збитий безпілотник і падав вниз.

Під пісню про палаючу Москву: під час концерту в Києві над головами глядачів збили російський дрон

На концерті збили БПЛА

Відомо, що у цей момент концерт Крупіна проходив на території ВДНГ.

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Особливо символічно, що у цей момент Крупін виконував трек "Палає". У пісні, яку артист присвятив українським героям та розвідці, є рядки: "Як палає Москва яскраво! Боже, як файно руйнується міст".

Композиція вийшла 8 жовтня 2022 року – у день вибуху на Кримському мосту.

"Якщо хтось скаже, що я знав про цю новину заздалегідь, то про це знала вся Україна. Ми чекали, чекали і нарешті дочекалися! Коли писав пісню, я був упевнений на всі 100%, що саме так і буде", – говорив Крупін після прем'єри.

Відомо, що 27 вересня повітряна тривога в Києві сумарно тривала понад 14 годин. Внаслідок російської атаки, зокрема, було пошкоджено будівлю, яку використовують як резиденцію посла Саудівської Аравії, а в Дарницькому районі дрон влучив у багатоповерхівку.

Раніше OBOZ.UA писав, що Міша Крупін, який мобілізувався в ЗСУ, посварився з підписниками через ухилянтів. Виконавець відверто зауважив, що негативно ставиться до чоловіків, які уникають мобілізації.

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