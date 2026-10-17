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"Петро Щур! Мамина світлиця": син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
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"Петро Щур! Мамина світлиця": син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет
Син автора легендарного мему про Петра Щура розкрив, як з'явилося вірусне відео. Джерело: Кадр з мему

Відео з Петром Щуром, який емоційно виконує пісню "Мамина світлиця", зняли ще 2006 року на стару камеру Canon. Тоді ніхто не планував робити з чоловіка інтернет-зірку: він просто прийшов до місцевої студії, щоб заспівати на камеру, а запис призначався для друзів і знайомих.

Згодом ролик опинився на YouTube і перетворився на один із найвідоміших українських мемів, який згадують з року в рік. Як саме з'явилося легендарне відео, розповів у Threads син оператора, який його зняв.

Користувач із нікнеймом "Сирник" запропонував підписникам поставити запитання про свого батька – автора запису. Серед тих, хто відгукнувся, був актор і відеоблогер Віталій Гордієнко, якого зацікавило, чому Петро Щур опинився саме у звукостудії та за яких обставин його знімали.

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За словами чоловіка, його батько працював звукооператором у будинку культури, де записував дитячі виступи й концерти. Паралельно він займався відеозйомкою весіль, тому придбав камеру, з якою працював на місцевих заходах. Саме про це знали й у Підгайцях на Тернопільщині, куди одного дня прийшов Петро Щур.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

За словами чоловіка, його батько працював звукооператором у будинку культури, де записував дитячі виступи й концерти. Джерело: скриншот

"І Петро Щур сам прийшов до мого тата, знаючи, що він там знімає, і хотів, щоб його просто зняли на камеру. Він хоче просто заспівати на камеру", – пригадав син оператора.

Він уточнив, що точно не пам'ятає, який саме захід відбувався того дня. Проте запевнив: ніхто не готував спеціального музичного запису чи професійної зйомки заради майбутньої популярності.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Як розповів його син, запис згодом завантажив хтось інший, після чого він почав поширюватися мережею. Джерело: скриншот

"Це було просто знято для, як-то кажуть, домашнього контенту, для друзів, колег. Бо прийшов такий смішний хлоп і захотів гарно заспівати, можна так сказати", – пояснив чоловік.

Сам автор зйомки не публікував відео на YouTube. Як розповів його син, запис згодом завантажив хтось інший, після чого він почав поширюватися мережею. Так виступ, який спочатку мали побачити лише близькі та знайомі, став вірусним і приніс Петру Щуру впізнаваність далеко за межами рідного краю.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Чоловік запевнив: ніхто не готував спеціального музичного запису. Джерело: скриншот

Чоловік також показав кімнату, де знімали легендарний ролик. За його словами, студія досі розташована в тому самому місці в Підгайцях, а на стінах залишилися ті самі шпалери.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Чоловік показав кімнату, де знімали легендарний ролик. Джерело: скриншот

Як Петро Щур став героєм українських мемів

Петро Щур став відомим завдяки запису 2006 року, на якому він спочатку колядує, а потім виконує пісню "Мамина світлиця" композитора Ігоря Білозіра на слова Богдана Стельмаха. Відео триває понад сім хвилин і містить також епізод із грою на дримбі.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Студія досі розташована в тому самому місці в Підгайцях. Джерело: threads.com/@syrnyk_

Згодом уривки з виступу почали активно поширювати в соцмережах. Незвичайна манера виконання, виразна міміка та емоційність Петра Щура зробили його героєм численних жартів. Популярність чоловіка вийшла за межі інтернету: 2008 року він виступив на фестивалі "Нівроку" в Тернополі, де шанувальники просили в нього автографи та фотографувалися з ним.

Однак згодом Петро Щур перестав з'являтися на публіці. Він залишив рідне село Мужилів і переїхав до Карпат.

''Петро Щур! Мамина світлиця'': син автора легендарного мему розкрив, як з'явилося вірусне відео, яке ніхто не збирався викладати в інтернет

Петро Щур. Джерело: скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, де зараз герой мему "Хватит п*здеть – надо помогать Украине", який вліз в ефір ізраїльських новин, і як його змінила служба в ЗСУ.

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