Пес Патрон, який нещодавно одружився, став батьком. Фото малюків

Український пес Патрон, відомий своєю роботою в Держслужбі з надзвичайних ситуацій (він допомагає шукати снаряди й вибухівку), став батьком – у його дружини Лани народилися цуценята. Тепер пес приймає вітання, як від зірок української сцени, так і від інших чотирилапих символів сучасної України.

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Скільки саме цуценят у Патрона та Лани, і коли саме вони з'явилися на світ, достеменно поки що невідомо. На світлинах, що ДСНС оприлюднила в Instagram, їх лише чотири, проте сам пес Патрон натякає, що їх сім.

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"Ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками. Кажуть, коли стаєш татком чи мамою, твоє життя змінюється. Я поки не зрозумів, як саме. Коли хочеться постійно бути поруч з ними, це воно? Чи коли хочеться знати, чому вони зараз попискують, і чому он той малий не пищить вже цілу хвилину? Або перевіряти, щоб усі вони поїли? Це про ці зміни говорять?" – запитує пес Патрон.

Він каже, що дуже хоче бути для своїх дітей хорошим батьком – щоб "вони ніколи не сумнівалися, що їх люблять", і "щоб росли здоровими", і "ще багато-багато таткових "щоб".

"І хочу дещо сказати: любові не стає менше, коли нею ділишся. Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст! І ще залишиться для Лани, для наших людей, для друзів. Тож я вперше передаю вам батьківський лизь", – каже Патрон у мережі.

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Вітання для Патрона

Вочевидь, розділене на сім частин кохання Патрона (без урахування відокремленої частини для мами Лани) – це й є число цуценят.

Одним з перших пса Патрона привітав його колега з Львівської мерії, пухнастик Левчик, відомий котячий мер Львова.

"Патроне, вітаю з татусевством! Тепер у тебе власна маленька команда патрончиків! Бажаю міцних нервів, спокійних ночей і слухняних малюків. Хоча з останнім, підозрюю, не пощастить", – написав він у мережі.

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Привітала Патрона і відома українська шоузірка Даша Астаф'єва. Співачка, модель, акторка, телеведуча, волонтерка та громадська діячка відзначилась коротким, але ємним: "Батя".

Тепер в мережі очікують, коли нові члени родини отримають імена і, відповідно, з’являться їх світлини вже без "сердечок", що заважають роздивитись нащадків Лани і Патрона.

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Сім’я Патрона

Як повідомляв OBOZ.UA, про те, що Патрон, який працює разом із чернігівськими піротехніками, більше не холостяк, стало відомо лише на початку листопада, хоча пес одружився цього вересня.

Дружину найвідомішого собаки України звати Лана. Вона теж джек-рассел-тер'єр, як і сам Патрон.

Нагадаємо також, як Патрон потрапив під ракетний обстріл на Харківщині. Це сталося поблизу Балаклії, собаку врятував його власник Михайло.