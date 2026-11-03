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Пес Патрон одружився: що відомо про його дружину Лану. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
510
Пес Патрон одружився: що відомо про його дружину Лану. Відео
Пес Патрон одружився з собакою Ланою. Джерело: Instagram/patron_dsns, скриншот відео

Улюбленець українців пес-сапер Патрон, який працює разом із чернігівськими піротехніками, більше не холостяк. Цього вересня він одружися, дружину найвідомішого собаки України звати Лана.

Радісною новиною 2 листопада поділилися на сторінці Патрона в Instagram. Лана – теж джек-рассел-тер'єр, як і сам Патрон.

"Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти). Я все відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як справи робочі, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем", – йдеться в дописі.

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"Ми з Ланою даруємо вам любовний лизь. Він не тільки для справ романтичних, а й для всілякої любові: до своїх тваринок, до батьків, до країни і все інше. Цілуйте близьких, бережіть себе!" – додав Патрон.

У дописі згадуються ще й інші новини, але ними обіцяють поділитися трохи згодом.

Українці в коментарях вітали пухнасте подружжя та питали, чи варто незабаром чекати на поповнення в собачій родині.

"Гірко молодятам", "Це неймовірна новина!!!! Вітаю!!", "Будуть маленькі Патронята?", "Вітаю вашу молоду родину!" – писали коментатори.

Пес Патрон одружився: що відомо про його дружину Лану. Відео

Скриншот допису пса Патрона в Instagram

Як повідомляв OBOZ.UA, найпопулярніший пес України Патрон, який працює сапером у ДСНС, потрапив під ракетний обстріл на Харківщині. Це сталося поблизу Балаклії, Патрона врятував його власник Михайло.

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