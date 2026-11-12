Періс Гілтон показала свою доньку-''копію'' від сурогатної матері: який вигляд має 3-річна крихітка Лондон. Фото

Американська акторка та модель Періс Гілтон показала, як підросла її донька Лондон, яка з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері. Світська левиця поділилася серією зворушливих світлин із дівчинкою в її третій день народження та наголосила: з роками крихітка дедалі більше стає схожою на неї.

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Для святкового допису в Instagram знаменитість переважно обрала кадри, де вони з Лондон попозували на камеру в схожих образах. Одразу можна помітити, що Гілтон часто не могла відвести погляду від маленької донечки, адже та зробила її "найщасливішою людиною".

Світська левиця зворушливо звернулася до 3-річної Лондон і зізналася, що після народження дівчинки її серце "наповнилося любов’ю, про існування якої вона навіть не здогадувалася". Знаменитість тривалий час мріяла стати мамою, однак і близько не уявляла, як багато нових сенсів діти принесуть в її життя.

"Ти – моя маленька копія, мій янгол, моє сонечко і моя найкраща подружка назавжди. Твій дзвінкий сміх, чарівна усмішка, ніжні обійми й поцілунки, а також твій чудовий характер перетворюють кожен день на справжню казку. Я б хотіла зупинити час і назавжди залишити тебе такою маленькою, але спостерігати, як ти пізнаєш світ і стаєш самостійною особистістю, – найчарівніша пригода в моєму житті", – написала модель.

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Варто зауважити, що Періс Гілтон зі своїм чоловіком Картером Реумом виховують двох дітей – доньку Лондон та сина Фелікса. Світська левиця самостійно не виношувала дітей, замість чого закохані обрали сурогатне материнство, хоча піти на такий крок їм було зовсім нелегко.

"Безумовно, це було важке рішення. Я, безперечно, була би в захваті від досвіду виношування дитини в животику, відчуття поштовхів та всіх цих захоплюючих моментів", – ділилася знаменитість.

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Обрати сурогатне материнство подружжя підштовхнув публічний спосіб життя. Періс Гілтон постійно перебувала під прицілами камер, що могло би негативно вплинути на здоров'я та безпеку дітей.

"Ми повинні думати про безпеку. Коли ми йдемо на ринок, одна справа, якщо хтось зупиняється і просить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа, коли ми з дитиною у візочку", – додав Картер Реум.

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