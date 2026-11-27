Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років акторку Радмілу Щоголєву знав ледь не коже українець завдяки сценічному образу мовчазної помічниці Вєрки Сердючки – Гелі. Культова розважальна програма "СВ-шоу" зробила з артистки справжню зірку екранів, однак з часом перестала приносити щире задоволення, тож вона пішла з проєкту та зникла з публічного простору.

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Після тривалого "затишшя" Радміла Щоголєва дала інтерв'ю Аліні Доротюк, де розкрила, як склалося її життя. Виявилося, що не один рік вона з сім'єю проживає за кордоном, де пройшла немало виробувань.

Переїзд до Німеччини

Початок повномасштабного вторгнення Радміла Щоголєва зустріла в Києві. Вона довго не залишалася в столиці, тож спершу поїхала до друзів в Ірпінь, а вже 25 лютого вирушила за кордон із дітьми. У німецькому місті Дрезден їх прийняла подруга акторки.

"Ми лишаємося у Дрездені поки що. Старша дитина навчається у Німеччині у гімназії, а молодша ще закінчує молодшу школу", – розповіла телеведуча.

У 2023 році за кордон виїхав і чоловік Щоголєвої. Як поділилася акторка, певний період він служив у лавах територіальної оборони, а потім вирушив до сім'ї, на що мав законні причини. Зокрема, він допомагав тітці зірки "СВ-шоу" переїхати з Києва до Німеччини задля боротьби з важкою хворобою, яка, на жаль, взяла над нею верх. Акторка втратила рідну людину, що стало для неї болісним ударом.

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Криза в шлюбі та булінг сина

Низка кардинальних змін у житті залишила негативний слід на стосунках Радміли Щоголєвої з чоловіком. Як поділилася акторка, її обранець не хотів виїжджати за кордон, а ситуацію лише погіршило цькування їхнього сина в німецькій школі. Кілька учнів увесь час перетинали межу й буквально починали бити дитину Щоголєвої, на що вчителі ніяк не реагували.

Зважаючи на це, акторка почала наполягати, аби сина не переводили до старшого класу на наступний рік. Викладачі спершу їй відмовили, адже хлопчик демонстрував гарні результати в навчанні. Домогтися свого Радміла Щоголєва змогла лише тоді, коли дозволила сину "забити" на освітній процес. Зрештою хлопчика перевели до іншої вчительки й він перебуває в дружній атмосфері.

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Змогла акторка налагодити стосунки й з чоловіком: "Я зрозуміла, відчула серцем, з чим він не погоджувався. Він відкрив мені очі на своє бачення ситуації".

Чим нині займається Геля з "СВ-шоу"

За словами Радміли Щоголєвої, на перший план у житті наразі вона поставила материнство. Але водночас акторка не приховує, що хотіла би знову зануритися в творчість: повернутися в театр та розвивати власні проєкти.

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"Я дуже скучила за театром. Мені б цікаво німецькою мовою зробити проєкт, про який я давно мрію. Це телевізійний проєкт із різними людьми, аби розповідати через їжу про історію. Я хочу й кіно", – поділилася знаменитість.

До речі, прагнення розвивати професійні акторські навички "горіло" а Щоголєвій ще за часів роботи в "СВ-шоу". Вона сподівалася, що проєкт переросте в "театральну історію", однак, коли Андрій Данилко почав робити акцент на музиці, вирішила піти.

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"Я відчула, що для мене це вже все. Я себе вже використала, наскільки могла. Я не бачила розвитку для себе. Ми з Андрієм поговорили, погодились, я буду їздити там, де стратегічно важливо, а потім побачимо: чи я собі піду, буду займатися своїм чимось або буду їздити на якісь важливі проєкти. Але я маю бути до кінця з собою відвертою", – розповіла артистка.

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