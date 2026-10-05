Переможниця ''Холостяка'', яка важила майже 90 кг, втратила третину ваги після пологів і показала фото

Переможниця шоу "Холостяк 13" та блогерка Інна Бєлєнь показала, як змінилася її фігура після народження доньки. За п'ять місяців після пологів вона позбулася 27 кг – від 87 кг її вага знизилася до 60.

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Свій результат Бєлєнь показала у Instagram та Threads. Менше ніж за пів року блогерка втратила майже третину своєї ваги.

"За вагітність набрала 30 кг (і ні, не їла, як не у себе). Перше фото 27 квітня – 87 кг. Друге фото 29 вересня – 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг", – написала Бєлєнь.

За словами жінки, після пологів вона почала стежити за калорійністю раціону, пити достатньо води та контролювати, щоб у харчуванні вистачало білка. Водночас вона наголосила, що не намагається повертатися у форму за рахунок жорстких обмежень.

"Вагітним хочу сказати одне – не заганяйте себе через вагу. Якщо з вами і малюком все добре – просто кайфуйте від вагітності. А вже після пологів, коли прийшов час повертатися у форму, я почала рахувати калорії. Я знаю свою норму і розумію, що саме їм протягом дня", – розповіла блогерка.

Бєлєнь також зазначила, що працювала над відновленням організму комплексно: за її словами, спочатку вона "привела до ладу гормони", закрила дефіцити, а потім додала масаж і легкі фізичні навантаження. При цьому вона не вважає, що процес повернення у форму має перетворюватися на покарання.

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"Мій підхід зараз – без крайнощів і без "з понеділка нове життя". Просто вчуся краще розуміти свій раціон, не забороняти собі і смачне й поступово повертатися у форму", – додала Інна.

Водночас варто враховувати, що підрахунок калорій підходить не всім. У вразливих людей постійний контроль їжі та ваги може посилювати тривожність, провокувати нав'язливі думки та сприяти розвитку або загостренню розладів харчової поведінки. Тому перед суттєвими змінами в раціоні та фізичній активності варто проконсультуватися зі спеціалістами.

Головні історії дня

Зазначимо, Бєлєнь виховує доньку Кіру, яка народилася 28 квітня 2026 року. А нещодавно блогерка зізналася, що готова знову пройти шлях вагітності заради другої дитини.

Після завершення "Холостяка 13" та розриву з героєм шоу Олександром Тереном Інна почала стосунки з Іваном Яловенком, якого знає ще зі шкільних років. У грудні 2025 року пара оголосила про заручини, а у лютому 2026-го офіційно зареєструвала шлюб.

Раніше OBOZ.UA писав, що переможницю "Холостяка 13" зацькували через зовнішність після пологів. Блогерку засудили через відео без макіяжу та в домашньому одязі.