Переможець другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч – підприємець, волонтер та військовий Андрій Задворний – повідомив, що завершив службу в лавах Національної гвардії України. Він мобілізувався дев'ять місяців тому і за цей період зіткнувся з низкою труднощів, зокрема, небажаним потраплянням на тилову посаду, тож вирішив перевестися.

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Задворний долучився до Сил безпілотних систем. Про це військовослужбовець повідомив на особистій сторінці в Instagram.

"Завершилась моя служба у Національній гвардії. Пройшло 9 місяців, за які сталося багато дивних для мене речей, починаючи із рекрутингу до бойового підрозділу Lasar's Group (спецпідрозділ безпілотних авіаційних комплексів у складі Нацгвардії. – Ред.) і потрапляння проти моєї волі на тилову службу, яка мало пов'язана із опором Росії. Виявляється і таке буває", – висловився про причини переведення переможець "Холостячки 2".

Як поділився Андрій Задворний, за останні вісім місяців він тричі намагався змінити підрозділ. Підприємцю довелося пройти через "тягучу бюрократію", але водночас цей шлях подарував йому багато щирих людей. Віднині Задворний сподівається сповна реалізувати свої навички у боротьбі з ворогом.

"Починається служба у Силах безпілотних систем, де, нарешті, планую реалізувати здобуті самостійно навички та знання, повною мірою вкласти весь життєвий досвід у службу", – підсумував військовий.

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Нагадаємо, що Андрій Задворний оголосив про свою мобілізацію 18 лютого. Він наголошував, що внутрішньо давно вичерпав себе як волонтер, тож відчув необхідність бути безпосередньо дотичним до війська.

"За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", – написав він.

Що відомо про Задворного

Андрій Задворний народився у Латвії в сім'ї військового та музичної керівниці у дитячому садку. До служби у війську він займався підприємницькою діяльністю, оскільки є співзасновником бізнесу з виробництва дерев'яних іграшок.

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Широка публіка дізналася про Андрія Задворного у 2021 році завдяки проєкту "Холостячка". Тоді він підкорив серце головної героїні реаліті, співачки Злати Огнєвіч, тож вони почали будувати стосунки. Щоправда, їхня історія кохання не була довготривалою. У кінці грудня 2021 року пара оголосила про розрив. Як зізнавався Задворний, у нього зникли до артистки почуття.

Раніше OBOZ.UA розповів, що учасник "Танців із зірками" Віталій Загоруйко, який "відкладав" мобілізацію, зізнався, чому в армії йому стало легше.