Пастка чужої впевненості: психологиня Софія Пхаладзе розібрала поведінку учасників 2 сезону ''Зрадників''

Як людська психіка потрапляє в пастку чужої впевненості та чому ми схильні підкорятися більшості, навіть коли вона очевидно помиляється?

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Психологіня Софія Пхаладзе підготувала детальний розбір цих соціально-психологічних механізмів, узявши за наочний приклад динаміку стосунків та поведінку учасників у 2 сезоні популярного шоу "Зрадники" на SWEET.TV.

Ілюзія компетентності: чому ми йдемо за впевненими

Впевненість сама по собі – це дуже потужний інструмент, навіть якщо вона хибна чи помилкова. Вона діє на людську психіку практично миттєво: ми сприймаємо чужу впевненість як ознаку правди та компетентності, хоча насправді з реальною компетентністю вона може не мати жодного зв'язку.

Ми, люди, йдемо не за тим, хто правий, розумний чи вірно думає. Ми йдемо за тим, хто впевнений.

Щоб наочно продемонструвати цей ефект, Софія Пхаладзе звертається до подій у 2 сезоні шоу "Зрадники". В одному з епізодів учасник Влад Гошук демонструє саме таку беззаперечну впевненість, намагаючись спрямувати думку колективу:

"Дивіться, сьогодні по круглому столі я буду аргументовано висувати Костю, я надіюсь на вашу підтримку, всі аргументи я наведу тоді, але вони дуже вагомі".

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Коли додається тиск: зміна фокусу групи

Ситуація загострюється ще більше, коли до демонстративної впевненості додається прямий або прихований тиск. Влад формує умови, за яких будь-яка незгода автоматично робить людину "ворогом":

"Той хто буде сильно захищати Костю, той попадає в групу ризику і в підозру про те що він може захищати його, оскільки вони зрадники. Будемо його усувати, тому що що б він не говорив, ми вже сформували свою думку і все".

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У цей момент у групі кардинально змінюється фокус. Замість конструктивного пошуку "Хто тут зрадник, давайте їх шукати?", головним мотивом для кожного стає власний захист: "Як же мені не стати підозрюваним всією групою?"

Захисна реакція змушує людей приєднуватися до загального потоку, навіть якщо вони піддають сумніву рішення більшості. Це чітко простежується у словах Сергія Гайдая:

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"Костя, я не впевнений, зрадник ти чи ні, но лавина піде, і щоби всі під нею не загинули, треба на ній їхати, буду чесним. А тих кого я підозрюю, час ще не настав".

Навіть Сергій, який розуміє дивність цього голосування, все одно голосує разом з усіма. Адже розуміти, що група помиляється, ще не означає наважитися піти проти неї.

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Феномен конформізму: експерименти Соломона Аша та стрес мозку

Чому нам так важко протистояти натовпу? Ще у 1050-х роках видатний психолог Соломон Аш довів: люди схильні повторювати за групою очевидно неправильні речі, навіть якщо самі в них не вірять. Головна причина – страх опинитися поза цією групою.

Важливо усвідомлювати, що для нашого мозку йти проти більшості – це не просто "наявність іншої думки", а реальний серйозний стрес і глибока тривога, закладена еволюційно.

Двоє шляхів впливу: повага проти домінування

Говорячи про вплив та лідерство, Софія зазначає, що існує два основних шляхи:

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Через повагу. За тим, кого поважають, йдуть добровільно та довгостроково. Через домінування. За тим, хто тисне, йдуть лише доти, доки бояться цю людину (якщо вона згодом не змінить свою стратегію).

Обидва шляхи працюють, але мають кардинально різну природу та наслідки для колективу.

Як зберегти власний голос та самооцінку

Для кожного, хто спіймав себе на думці, що сліпо йде за чиєюсь вказівкою, Софія Пхаладзе радить поставити собі одне просте, але критично важливе запитання:

"Якби я міг безпечно все ж таки заперечувати, я б все одно це підтримував, чи ні?"

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Якщо ви продовжуєте підтримувати рішення, з яким внутрішньо не згодні, ваша власна впевненість та самооцінка падатимуть ще більше. Яскравим підтвердженням цього стає емоційна реакція Катериан Кудчач після голосування на шоу:

"Дуже на себе злюся, тому що я просто підігнулася під загальну думку, підігнулась під думку Влада…"

Аналіз 2 сезону "Зрадників" демонструє: вміння відстежувати маніпуляції чужою впевненістю та розуміння власних страхів перед групою – це головні ключі до збереження критичного мислення та власної автономії.