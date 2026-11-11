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"Пані Гетьманша": стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
255
"Пані Гетьманша": стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото
Яким буде національний костюм українки на Miss International. Джерело: instagram.com/missukraine_official

Українка Дар’я Харитонова постане на міжнародному конкурсі краси Miss International 2026, фінал якого відбудеться 27 листопада, в образі "Пані Гетьманші". Його створили з відсилкою до козацької доби, зробивши акцент на бордових кольорах, традиційній вишивці та масивних коралях.

Національне вбрання, яке Харитонова представить на сцені в Японії, показали в Instagram. Головною окрасою костюма став пишний вінок із бордових, пудрово-рожевих і білих квітів із зеленим листям.

''Пані Гетьманша'': стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Національне вбрання, яке Харитонова представить на сцені в Японії. Джерело: instagram.com/missukraine_official

Від нього спадають довгі чорні та червоні стрічки, які додають образу драматичності. Вбрання доповнюють біла сорочка з об'ємними рукавами та червоно-чорною вишивкою, чорний корсет і кілька ярусів великих червоних коралів та силянка.

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''Пані Гетьманша'': стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Вбрання доповнюють біла сорочка з об'ємними рукавами та червоно-чорною вишивкою. Джерело: instagram.com/missukraine_official

Талію підкреслює широкий тканий пояс із геометричним орнаментом, а поверх бордової спідниці спадають два світлі полотняні передники з мереживними краями та довгою бахромою.

''Пані Гетьманша'': стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Талію підкреслює широкий тканий пояс із геометричним орнаментом. Джерело: instagram.com/missukraine_official

На сторінці Miss International Ukraine пояснили, що костюм "Пані Гетьманша" став результатом натхнення величчю козацької доби. За задумом авторів, він має "уособлювати мудрість, шляхетність і силу української жінки".

''Пані Гетьманша'': стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Костюм "Пані Гетьманша" став результатом натхнення величчю козацької доби. Джерело: instagram.com/missukraine_official

"Бордові відтінки, традиційна вишивка, багатошарові червоні коралі та розкішний квітковий вінок підкреслюють багатство української культурної спадщини. Кожна деталь вбрання поєднує історію, традиції та національну ідентичність", – зазначили у соцмережах.

''Пані Гетьманша'': стало відомо, яким буде національний костюм українки на Miss International. Фото

Представляти Україну на Miss International 2026 буде фіналістка "Міс Україна 2025" Дар’я Харитонова. Джерело: instagram.com/missukraine_official

Представляти Україну на Miss International 2026 буде фіналістка "Міс Україна 2025" Дар’я Харитонова, яка отримала титул Miss International Ukraine. Дівчина професійно займається спортивними бальними танцями та має титули чемпіонки світу серед юніорів і чемпіонки Європи серед дорослих. Також вона розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026.

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