''Памʼятаю маленьку білу труну і як плакав'': чоловік Ірини Федишин показав фото з похорону дочки та оприлюднив обіцяне ''викриття''

Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, показав світлину з похорону їхньої маленької доньки Вероніки. Він поділився, що досі пам'ятає кожну мить того трагічного дня і відчуває невимовний біль через те, яку страшну ціну їхній сім'ї довелося заплатити за недбалість лікарів.

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У відвертому дописі в Instagram Човник зазначив, що мріяв відчути на собі роль батька для донечки, а натомість був змушений прощатися із нею біля маленької білої труни. Після всіх пережитих жахіть чоловік артистки рішуче налаштований домогтися справедливості, тож зрештою зробив публічне "викриття" лікарів, до яких зверталася Федишин фатального дня.

"Маленька біла труна, а там згасле життя і розбиті мрії... Така страшна ціна за лікарську недбалість. Майже місяць минув відтоді, як наше життя розділилося на "до" і "після". Але я пам’ятаю все. Кожну хвилину, кожен погляд, кожне слово. Коридор лікарні, зачинені двері операційної, тривожні обличчя медиків", – поділився продюсер.

За словами Віталія Човника, у день, коли вони з Іриною Федишин втратили доньку, а сама артистка опинилася на межі життя і смерті, він уперше відчув шалену безпорадність. Продюсер помічав паніку серед лікарів, однак все, що міг зробити, це молитися за свою дружину. Федишин, на щастя, вдалося врятувати, тоді як Вероніку тоді Човник побачив вперше і востаннє

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"Я пам'ятаю маленьку білу труну, як тримався за неї руками і плакав. Сильно плакав. Так, як, мабуть, не плакав ніколи у своєму житті. Моя Вероніка. Я так мріяв бути її татом, а натомість стояв біля маленької труни і прощався з нею. Памʼятаю слова священника під час прощання. Він сказав, що Вероніка – наш маленький янгол, що тепер вона з Господом. Вона там, де немає болю, страждань і сліз. І що колись Господь дозволить нам знову зустрітися", – написав чоловік співачки.

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"Викриття" лікарів

Віталій Човник також дотримався обіцянки, яку зробив після того, як Ірина Федишин вперше розкрила обставини втрати доньки. Артистка поділилася, що стояла на обліку в лікарні Святої Анни у Львові, проте імена медиків, до яких зверталася по допомогу, вирішила не називати. Чоловік зірки публічно заявив, що розповість значно більше про трагедію і тепер це зробив.

Як повідомив Віталій Човник, вагітність Ірини Федишин вела Христина Мельник. Саме до цієї лікарки співачка звернулася з першою скаргою на ниття живота й отримала рекомендацію приймати препарат. За словами продюсера, навіть після того, як стан Федишин не покращився, Христина Мельник не направила її в лікарню, а сказала зв'язатися зі своєю колегою – Ольгою Коваль.

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"Тобто лікарка, яка вела Ірину і відповідала за неї, знаючи що перший біль був ще о 17:30, що Ірина пролежала вже годину з тим "Вібурколом" і біль продовжується, що вже на годиннику 22:15, вирішує перекинути усю відповідальність на іншого лікаря", – зазначив продюсер.

Віталій Човник розповів, що Ольга Коваль сама запропонувала прийти до них додому та оглянути Ірину Федишин, оскільки живе неподалік. Щоправда, лікарка не перевірила серцебиття дитини або хоча б тиск артистки. Проглянувши живіт Федишин та провівши внутрішній огляд, Коваль не направила зірку в лікарню і сказала залишатися вдома. Така рекомендація виявилася фатальною, адже у співачки сталося передчасне відшарування плаценти, яке супроводжувалося внутрішньою кровотечею, що не проявлялася зовні.

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Як повідомили в лікарні Святої Анни, лікарка, яка оглянула Ірину Федишин вдома, тобто Ольга Коваль, більше не працює в медичному закладі. Така новина викликала у Віталія Човника немало запитань. За словами продюсера, саме Коваль оперувала Ірину Федишин та врятувала їй життя, після чого визнали лікарську помилку й ухвалила рішення піти з лікарні, а не була звільнена, як йшлося в заяві медичного закладу.

Ще більше Човника обурює те, що Христина Мельник досі обіймає свою посаду й продовжує працювати з вагітними. Він хоче домогтися належної оцінки її професійних дії та почути прямий коментар від керівниці лікарні Святої Анни Світлани Гаврилюк. До речі, і до директорки у Віталія Човника є запитання. Продюсеру не зрозуміло, чому в медичному закладі цілодобово не працював лікар з УЗД, чому вагітній Ірині Федишин довелося йти пішки по сходах, незважаючи на важкий стан, а найголовніше – чому записи в документах кардинально відрізнялися від реального перебігу подій.

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Аби з'ясувати всі питання, Віталій Човник звернувся до генерального директора Першого медичного об'єднання Львова Олега Самчука. Як повідомив продюсер, від співрозмовника він почув співчуття та розповідь про те, що вузькопрофільні спеціалісти, як лікар УЗД, не можуть бути у всіх лікарнях. Після цього Човник написав скаргу до Міністерства охорони здоров'я України, представники якого провели перевірку в лікарні Святої Анни та зафіксували сім порушень:

неналежна оцінка ризиків під час вагітності;

відсутність належного спостереження за Іриною після госпіталізації;

суттєве запізнення проведення УЗ;

неналежне визначення та документування обсягу крововтрати;

неправильна тактика переливання крові та її компонентів;

несвоєчасна екстрена медична допомога, зокрема запізніла діагностика відшарування плаценти;

порушення у веденні медичної документації.

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Як наголосив Віталій Човник, усіма своїми діями він хоче домогтися не помсти, а правди.

"Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Я не хочу перекреслювати працю тисяч українських лікарів, які щодня рятують людські життя. Навпаки, я хочу, щоб наша медицина ставала сильнішою. Щоб люди довіряли лікарям. Щоб жінки не боялися народжувати в Україні. Щоб у кожному пологовому будинку були підготовлені фахівці, належна організація роботи та готовність діяти в найкритичніші хвилини", – наголосив продюсер.

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Емоційний допис чоловіка не змогла залишити без реакції Ірина Федишин. Вона вийшла на зв'язок в Instagram-stories та лаконічно зазначила: "Крик батька... Віталію Човнику, мені боляче, навіть, це читати".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Ольга Сумська висловилася про можливу причину, чому Ірина Федишин втратила доньку.