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"Оцього – категорично ні!" Павло Зібров відверто зізнався, якого чоловіка ніколи б не хотів для своєї доньки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
573
"Оцього – категорично ні!" Павло Зібров відверто зізнався, якого чоловіка ніколи б не хотів для своєї доньки
Павло Зібров відверто зізнався, якого чоловіка ніколи б не хотів для своєї доньки. Джерело: Instagram Павла Зіброва

Народний артист України Павло Зібров не хотів би бачити поруч зі своєю єдиною донькою Діаною чоловіка, який розраховуватиме на допомогу впливового тестя замість того, щоб самостійно будувати кар'єру. Співак також переконаний: обранцеві доньки не варто бути представником шоу-бізнесу, адже двом артистичним особистостям в одній родині буде непросто ужитися.

Про це виконавець розповів у коментарі ТСН. Після того як стало відомо, що 29-річна Діана нині не перебуває у стосунках, журналістка поцікавилася в її батька, чи звертаються до нього колеги з проханнями познайомити їх із донькою.

Павло Зібров не приховував: хотів би, щоб майбутній обранець Діани був далеким від музичної індустрії. На думку артиста, коли в сім'ї обоє займаються творчістю та прагнуть уваги публіки, це може стати перешкодою для гармонійних стосунків.

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''Оцього – категорично ні!'' Павло Зібров відверто зізнався, якого чоловіка ніколи б не хотів для своєї доньки

Зібров розповів, якого чоловіка бачить поруч з донькою. Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov

Водночас професія майбутнього зятя для Зіброва не має вирішального значення. Набагато важливіше, аби він щиро кохав Діану, мав здібності у своїй справі та прагнув професійного розвитку. А ось чоловіка, який сподіватиметься просунутися завдяки зв'язкам тестя, артист категорично не приймає.

"Найголовніше, щоб він її любив і щоб я бачив, що хлопець талановитий. Талановитий у будь-якій сфері, якою він займається, і хоче чогось досягти, якогось зросту, а не просто сидіти і думати: "А може, тесть буде допомагати, а може, він просуне, замовить слівце". Цього – ні, категорично. Своїми силами. А де треба допомогти – я допоможу", – наголосив Зібров.

''Оцього – категорично ні!'' Павло Зібров відверто зізнався, якого чоловіка ніколи б не хотів для своєї доньки

Павло Зібров з дружиною і дочкою. Джерело: Instagram @pavlo_zibrov

Нагадаємо,єдина донька Павла Зіброва працює разом із батьком і займається його менеджментом, веде соціальні мережі, створює відеоконтент, а також розвивається як стилістка, режисерка та акторка дубляжу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Павло Зібров розповідав про помітні зміни в зовнішності доньки: за його словами, Діані вдалося схуднути на 23 кілограми.

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