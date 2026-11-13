Отримали вказівку від уряду: актор ''Гри престолів'' розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПʼятниця, 13-те: які забобони і прикмети існуютьПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиПутін дав "сигнал" щодо планів на Україну під час перемовин з Віткоффом і Кушнером: в ISW пояснили, що стоїть за заявамиДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Велика угода" Трампа і Путіна: чи домовляються США та Росія про новий поділ Європи та України. Інтерв’ю з ОгризкомСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували майже 2,6 тис. окупантів і спалили 11 ББМ ворога: дані ГенштабуІлюстрація - паспорт ФранціїПенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінилиВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну понад сотнею БПЛА, 80 із них знешкодили сили ППО: є наслідки в областях"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школи"Проведіть "День лівої пʼяти поета Пупенка". Українські вчителі назвали найчастіші причини звільнення зі школиУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоУ Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. ФотоОкупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Отримали вказівку від уряду: актор "Гри престолів" розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
381
Отримали вказівку від уряду: актор "Гри престолів" розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон
Актор "Гри престолів" розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни. Джерело: instagram.com/nikcw.arg

Данців уперше за багато років закликали готуватися до можливого воєнного сценарію та завжди мати вдома запаси необхідних речей через війну в Україні. Про це розповів актор Ніколай Костер-Вальдау, найбільш відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів". Він також пригадав сон, у якому побачив охоплений війною Копенгаген (столиця), і зізнався, що після пробудження не міг позбутися відчуття реальності побаченого.

Про підготовку Данії до потенційної загрози та власне ставлення до війни знаменитість розповів із журналістці Марічці Падалко. За словами Костера-Вальдау, на державному рівні громадянам уже дали відповідні рекомендації, чого раніше за його життя в країні не траплялося.

Актор пояснив, що виріс під час холодної війни, однак добре пам'ятає падіння Берлінського муру, перебудову та завершення протистояння між Заходом і СРСР. Тоді здавалося, що загроза масштабної війни в Європі залишилася в минулому.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
39,6 т.
Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х
39,6 т.
Який вигляд має квартира Сестрички Віки в США, яку можна роздивлятися годинами, та де мріє жити легенда 90-х
Анастасія КакунАнастасія Какун
1,4 т.
Альона Омаргалієва показала рідкісні кадри з 12-річним сином-"копією" Тамерлана. Фото
1,4 т.
Альона Омаргалієва показала рідкісні кадри з 12-річним сином-"копією" Тамерлана. Фото
Анастасія КакунАнастасія Какун
357
Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників
357
Суспільне несподівано змінило правила Нацвідбору на Євробачення: що це означає для глядачів і учасників

"І нарешті впала залізна завіса. Рональд Рейган і Михайло Горбачов зустрічаються в Ісландії. І ти думаєш: "Усе, ці шалені перегони озброєнь позаду". Пам'ятаю, як мама ще малого взяла мене на марш за мир. І, мабуть, тому в Європі, на Заході було так важко в це повірити. Та й в Україні, думаю, теж", – пригадав знаменитість.

Він додав, що неодноразово запитував українців, чи вірили вони в повномасштабне вторгнення Росії напередодні 24 лютого 2022 року. Багато хто відповідав, що навіть за день до нападу не міг уявити такого розвитку подій.

Отримали вказівку від уряду: актор ''Гри престолів'' розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Він неодноразово запитував українців, чи вірили вони в повномасштабне вторгнення Росії напередодні 24 лютого 2022 року. Джерело: instagram.com/nikcw.arg

Водночас нинішня ситуація змусила Данію переглянути ставлення до власної безпеки. "Вперше за моє життя в Данії нам сказали завжди мати запаси. Тобто на рівні уряду вже справді готуються", – наголосив Костер-Вальдау.

Журналістка також поцікавилася, чи має актор базові військові навички. Він відповів, що вміє стріляти, однак ніколи не служив в армії. Попри це, у разі небезпеки не залишався б осторонь.

"Я б акторові свій захист не довірив, але якби таке сталося, зробив би, що міг. І я не знаю в Данії нікого, хто б одразу не зголосився", – сказав він.

Зокрема, Костер-Вальдау розповів про моторошний сон, який наснився йому приблизно 20 років тому. Тоді актор побачив себе на вулицях Копенгагена під час війни. Після пробудження переживання були настільки сильними, що йому здавалося, ніби побачене може стати реальністю.

Отримали вказівку від уряду: актор ''Гри престолів'' розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Костер-Вальдау розповів про моторошний сон, який наснився йому приблизно 20 років тому. Джерело: кадр з інтерв'ю

"Мені років 20 тому наснилося, що я йду Копенгагеном, а там війна. Я прокинувся і все здавалося таким реальним, ніби передчуття, от-от це станеться. Я не знав, куди себе подіти", – пригадав актор. За його словами, більше цей кошмар йому не повторювався.

Нині Ніколай Костер-Вальдау вже повернувся до Данії після візиту в Україну, який тривав наприкінці жовтня – на початку листопада. Під час поїздки він відвідав Чорнобильську АЕС, побував на місці російського удару по житловому комплексу в Києві, завітав до Миколаєва та поспілкувався з українцями.

Крім того, актор провів ніч в укритті київського метро через загрозу російського обстрілу.

Отримали вказівку від уряду: актор ''Гри престолів'' розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Актор провів ніч в укритті київського метро через загрозу російського обстрілу. Джерело: instagram.com/nikcw.arg

Як повідомляв OBOZ.UA, перед від'їздом він показав карту повітряних тривог і наголосив на разючій відмінності між становищем українців та іноземців, які можуть повернутися до безпечного дому.

"Я можу повернутися додому, мені пощастило. А українці не можуть", – сказав тоді знаменитість.

Схожі теми
Війна в УкраїнізіркиДаніяНіколай Костер-ВальдауНіколай Костер-Вальдау
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!