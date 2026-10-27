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Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив тур: скільки коштує квиток на його концерт

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
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Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив тур: скільки коштує квиток на його концерт
Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії. Джерело: instagram.com/vova_ostapchuk

Український телеведучий Володимир Остапчук анонсував стендап-тур Канадою, куди переїхав влітку і де тепер виступить із програмою "Про особисте". Шоумен, який раніше вже пробував себе в гумористичному жанрі, запланував три концерти в листопаді, а квитки на них продають за 60–61 долар.

Афішу гастролей Остапчук опублікував в InstaStories, а згодом окремим дописом звернувся до канадської аудиторії. У межах туру він відвідає Монреаль, Торонто й Оттаву.

Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив тур: скільки коштує квиток на його концерт

Остапчук повернувся до стендапів. Джерело: скриншот

Ведучий також пообіцяв відвертий гумор і зазначив, що виступи частково матимуть благодійну мету.

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"Канадо, зустрінемося на моєму стендапі "Про особисте" вже за кілька тижнів", – написав шоумен.

Перший концерт відбудеться 7 листопада в Монреалі. 12 листопада Остапчук виступить у Торонто, а 13 листопада – в Оттаві.

Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив тур: скільки коштує квиток на його концерт

Вартість квитків. Джерело: скриншот

До стендапу телеведучий звертався ще у 2020 році. Тоді він готував авторську програму, в якій збирався жартувати про шоу-бізнес, розлучення, дітей і нові стосунки. Остапчук пояснював, що тем для виступів йому додавало власне життя – зокрема, досвід тодішнього перебування в Канаді та повернення до України.

"До 35 років прийшов до розуміння, що мені є про що розповісти: життя в іншій країні – Канаді, повернення в Україну, скандальне розлучення, діти, нові стосунки, робота в шоу-бізнесі", – ділився ведучий.

Остапчук після виїзду з України повернувся до старої професії та оголосив тур: скільки коштує квиток на його концерт

Володимир Остапчук повернувся до стендапу. Джерело: Instagram Володимира Остапчука

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Володимир Остапчук стане батьком учетверте. Дружина ведучого показала округлий животик після переїзду з України.

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