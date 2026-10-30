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Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
645
Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України
Едрієн Броуді зіграє роль українця у фільмі "Острів Зміїний"

Український актор Олександр Рудинський привідкрив завісу створення фільму "Острів Зміїний" (Snake Island), де його колегою по знімальному майданчику став зірка Голлівуду Едрієн Броуді. Виявилося, що дворазовий лауреат премії "Оскар" зіграє українця в політичному екшн-трилері культового режисера Дага Лаймана.

За словами Рудинського, до цієї ролі знаменитість аж ніяк не ставить легковажно, адже багато знає про реалії війни, як загалом і творці картини. Про це він розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Він грав українця. Це, мабуть, спойлер номер один. Звичайно він запитував (про Україну. – Ред.) і він дуже обізнаний", – зазначив актор.

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Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України

Рудинський розповів про зйомки фільму "Острів Зміїний". Джерело: Скриншот

Загалом Ендрієн Броуді справив дуже приємне враження на зірку українського кіно. Особливо Олександру Рудинському запам'ятався один випадок, коли його син летів до Хорватії поруч із оскароносним актором і взагалі не мав поняття, біля кого сидить.

Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України

Едрієн Броуді розпитував у Рудинського про Україну. Джерело: instagram.com/adrienbrody

Олександр Рудинський також закцентував увагу на ретельний підготовці Дага Лаймана до написання сценарію "Острова Зміїного". Виявилося, з 2022 року режисер неодноразово приїжджав на територію України, аби поспілкуватися із людьми та глибоко дослідити тему підриву "Північного потоку", навколо якої розгортатимуться події в картині.

Що відомо про фільм

В центрі сюжету стрічки "Острів Зміїний" буде таємна група українських водолазів, яких слідство підозрює у причетності до диверсії на газопроводі в Балтійському морі. Зйомки проходили в столиці Хорватії – Загребі, в районі готелю Esplanade. Там створили умовну зону військового конфлікту, встановивши барикади та мішки з піском. У картині Дага Лаймана, окрім Едрієна Броуді, зіграє також оскароносний друг України Шон Пенн.

Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України

Едріан Броуді та Шон Пенн стали зірками фільму "Острів Зміїний"

Зауважимо, що серія підводних вибухів на "Північному потоці" сталася 26 вересня 2022 року у Балтійському морі. Унаслідок підриву було зруйновано три з чотирьох ниток трубопроводів, що призвело до повної непридатності газомагістралі для експлуатації. У Німеччині операцію пов'язують із групою з шести водолазів, які нібито виконували доручення українських державних структур. Україну офіційно заперечила свою причетність до підриву "Північного потоку". Ця версія подій і лягла в основу стрічки.

Хто такий Едрієн Броуді

Едрієн Броуді народився 14 квітня 1973 року в Нью-Йорку. У віці 12 років мама записала його до Академії драматичних мистецтв, а вже у 13 він почав зніматися для рекламних роликів та грати в театрі. Першу головну роль юний актор отримав у телевізійній драмі "Нарешті вдома".

Оскароносний Едрієн Броуді зіграє українця у фільмі від культового режисера: для цього він приїжджав до України

Актор отримав два "Оскари"

Популярність почала поступово приходити до Ендрієна Броуді після появи в картинах "Цар гори" та "Тонка червона лінія". Справжнім проривом для зірки стала роль музиканта Владислава Шпільмана в фільмі "Піаніст". За участь у стрічці він отримав свій перший "Оскар" в номінації "Найкращий актор". Другу престижну нагороду Броуді приніс проєкт "Бруталіст".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олександр Рудинський розкрив закулісся зйомок у фільмі Netflix та як навчив зірку "Гаррі Поттера" Джейсона Айзекса говорити українською.

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