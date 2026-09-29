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Осадча в сльозах, а Козловський їде "наввипередки" з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read4 хв
icon 932
Осадча в сльозах, а Козловський їде "наввипередки" з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві
Зірки розкрили, як переживають пекельні часи в Києві

Країна-агресор Росія щодня дедалі більше перетворює життя українців на пекло. Ворог не припиняє цинічно атакувати Київ дронами та ракетами, цілеспрямовано руйнуючи житлові будинки й критичну інфраструктуру. Складні часи сильно б'ють по моральному стану наших громадян, а деякі зірки навіть більше не змогли тримати емоції в собі, тож вийшли на зв'язок і поділилася хвилюваннями.

Одні знаменитості зі сльозами на очах зізналися, що відчувають неймовірно сильний жаль за рідну країну, тоді як інші, не добираючи слів, підкреслили: їхня ненависть до росіян лише зросла. OBOZ.UA розповість, як зірки переживають пекельні часи в Києві.

Катерина Осадча

Ведуча вийшла в Instagram-stories у сльозах та відверто зізналася, що їй не вдається триматися на тлі всіх жахливих подій. Осадчій неймовірно шкода рідну країну та народ, але водночас вона розуміє: здатися – не варіант.

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Осадча не змогла стримати сліз

Джерело: Скриншот

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Наталка Денисенко

Акторка поділилася, що останнім часом життя в столиці нагадує їй "дурдом": "Щойно біля нас вибух. Я вчу монологи до вистави. День народження сина. Люди стрибають із вікон, щоб врятуватися. Київ під нескінченними обстрілами. Все перемішалося. Це вже дурка чи ще ні?".

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Денисенко поділилася емоціями

Джерело: Скриншот

Віталій Козловський

Майже постійні російські обстріли стали справжнім викликом для сім'ї артиста. Як розповіла дружина виконавця, Юлія Бакуменко, останніми днями вони ніби їздять "наввипередки" з ворожими дронами, адже куди б не прямували, бачать наслідки атак.

"Їдемо на першу зйомку – вибух і пожежа прямо біля місця, куди їдемо. Їдемо на другу – друге влучання, все по нашому маршруту. Їдемо на третю – десь над нами збили "Шахед". З садочком не краще. Дочекалися відбою, добігли, дали нову тривогу, посидів там в укритті, забрали додому. Основна тусовка в садку – на жаль, це підвал. І діти, і виховательки, і помічники – всі замордовані цим жахливо", – написала обраниця Козловського.

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Дружина Козловського розповіла про непросте життя в Києві

Джерело: Скриншот

MamaRika

У своїх соцмережах артистка показала наслідки російського терору столиці та з лайкою поставила питання, яке наразі цікавить багатьох: "Скільки ми ще будемо терпіти це й**ане пекло?".

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

MamaRika поділилася кадрами палаючого будинку після атаки РФika поділилася кадрами палаючого будинку після атаки РФ

Джерело: Скриншот

Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka оприлюднила кадри з палаючою унаслідок російського удару будівлею, де розташована лікарня "Добробут" у Голосіївському районі. Вона висловила свої емоцій в лаконічному реченні: "Я в ах*рє. Люди, перепрошую, але вже емоції важко добирати".

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Заріцька показала наслідки російських атак

Джерело: Скриншот

Анатолій Анатоліч

Шоумен поділився, що через ворожі обстріли йому довелося декілька годин просидіти на вокзалі у Львові. Як підкреслив Анатоліч, затримки потягів – це наразі найменша проблема, однак вчергове показує нам, "які тварюки воюють проти нас".

"Ненавиджу їх всім серцем. І буду ненавидіти завжди. Це так, вирішив собі і вам нагадати", – написав ведучий.

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Анатоліч кілька годин провів на вокзалі через російські обстріли

Джерело: Скриншот

Григорій Решетнік

Знаменитість закцентував увагу на цинізмі країни-агресора, підкресливши, що ворог просто стирає з обличчя землі українські населені пункти, а в нього закрадається відчуття, що далі, на жаль, буде лише складніше.

"Хочеться, щоб ми вистояли. Український народ, який для всіх, немов кістка в горлі. Хочеться, аби нарешті схаменулися і наші, і їхні – світові, бо буде куди більше горе. У них насамперед!", – підкреслив шоумен.

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Решетнік сподівається, що український народ вистоїть

Джерело: instagram.com/grisha_reshetnik

Ілона Гвоздьова

У цей пекельний час танцівниця спробувала знайти розраду в вірі. Вона поділилася в соцмережах фрагментом із псалма та висловила сподівання, що це подарує комусь із її підписників силу й віру.

Осадча в сльозах, а Козловський їде ''наввипередки'' з дроном: як зірки переживають пекельні часи в Києві

Гвоздьова знайшла розраду в вірі

Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповів, що Alyona Alyona переїхала з Києва на тлі безперервних обстрілів.

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