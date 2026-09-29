Країна-агресор Росія щодня дедалі більше перетворює життя українців на пекло. Ворог не припиняє цинічно атакувати Київ дронами та ракетами, цілеспрямовано руйнуючи житлові будинки й критичну інфраструктуру. Складні часи сильно б'ють по моральному стану наших громадян, а деякі зірки навіть більше не змогли тримати емоції в собі, тож вийшли на зв'язок і поділилася хвилюваннями.

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Одні знаменитості зі сльозами на очах зізналися, що відчувають неймовірно сильний жаль за рідну країну, тоді як інші, не добираючи слів, підкреслили: їхня ненависть до росіян лише зросла. OBOZ.UA розповість, як зірки переживають пекельні часи в Києві.

Катерина Осадча

Ведуча вийшла в Instagram-stories у сльозах та відверто зізналася, що їй не вдається триматися на тлі всіх жахливих подій. Осадчій неймовірно шкода рідну країну та народ, але водночас вона розуміє: здатися – не варіант.

Наталка Денисенко

Акторка поділилася, що останнім часом життя в столиці нагадує їй "дурдом": "Щойно біля нас вибух. Я вчу монологи до вистави. День народження сина. Люди стрибають із вікон, щоб врятуватися. Київ під нескінченними обстрілами. Все перемішалося. Це вже дурка чи ще ні?".

Віталій Козловський

Майже постійні російські обстріли стали справжнім викликом для сім'ї артиста. Як розповіла дружина виконавця, Юлія Бакуменко, останніми днями вони ніби їздять "наввипередки" з ворожими дронами, адже куди б не прямували, бачать наслідки атак.

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"Їдемо на першу зйомку – вибух і пожежа прямо біля місця, куди їдемо. Їдемо на другу – друге влучання, все по нашому маршруту. Їдемо на третю – десь над нами збили "Шахед". З садочком не краще. Дочекалися відбою, добігли, дали нову тривогу, посидів там в укритті, забрали додому. Основна тусовка в садку – на жаль, це підвал. І діти, і виховательки, і помічники – всі замордовані цим жахливо", – написала обраниця Козловського.

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MamaRika

У своїх соцмережах артистка показала наслідки російського терору столиці та з лайкою поставила питання, яке наразі цікавить багатьох: "Скільки ми ще будемо терпіти це й**ане пекло?".

Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka оприлюднила кадри з палаючою унаслідок російського удару будівлею, де розташована лікарня "Добробут" у Голосіївському районі. Вона висловила свої емоцій в лаконічному реченні: "Я в ах*рє. Люди, перепрошую, але вже емоції важко добирати".

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Анатолій Анатоліч

Шоумен поділився, що через ворожі обстріли йому довелося декілька годин просидіти на вокзалі у Львові. Як підкреслив Анатоліч, затримки потягів – це наразі найменша проблема, однак вчергове показує нам, "які тварюки воюють проти нас".

"Ненавиджу їх всім серцем. І буду ненавидіти завжди. Це так, вирішив собі і вам нагадати", – написав ведучий.

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Григорій Решетнік

Знаменитість закцентував увагу на цинізмі країни-агресора, підкресливши, що ворог просто стирає з обличчя землі українські населені пункти, а в нього закрадається відчуття, що далі, на жаль, буде лише складніше.

"Хочеться, щоб ми вистояли. Український народ, який для всіх, немов кістка в горлі. Хочеться, аби нарешті схаменулися і наші, і їхні – світові, бо буде куди більше горе. У них насамперед!", – підкреслив шоумен.

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Ілона Гвоздьова

У цей пекельний час танцівниця спробувала знайти розраду в вірі. Вона поділилася в соцмережах фрагментом із псалма та висловила сподівання, що це подарує комусь із її підписників силу й віру.

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Раніше OBOZ.UA розповів, що Alyona Alyona переїхала з Києва на тлі безперервних обстрілів.

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